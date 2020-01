3 Cordilleras le hace fuerza a crecer en Bogotá con su propia planta

Con una inversión de 16.000 millones de pesos, la cervecería artesanal, que nació en Antioquia, 3 Cordilleras le hará fuerza a crecer en Bogotá con su propia planta.

Este jueves 23 de enero se estrenó en la capital del país. La idea siempre estuvo en la mira de su fundador Juachi Velez. 3 Cordilleras es una cervecería colombiana, más allá de ser paisa y de ahí justamente deviene su nombre, porque pese a amar Antioquia, dice su fundador, esta no es la región más cervecera y espera fortalecer más destinos en el país. Hoy su alcance llega a 18 ciudades principales.

De hecho Bogotá es el principal cliente de la marca, seguido por Medellín y estas ciudades adicionales, juntas totalizan lo mismo que el departamento originario de la compañía.

Llegar a Bogotá fue un tránsito largo “tirando mucho maletín, avión, hotel” además de una inmersión cultural que implicó abrir una oficina comercial de tiempo completo “empezamos a crecer, pero siempre el sueño fue montar el mismo negocio, o el mismo proyecto comercial para que nuestros visitantes sepan qué hacemos y que conozcan el ADN de la compañía” en esta ciudad.

Así esta nueva capacidad instalada no solo se va a destinar para producir cerveza en barril, desde Medellín la especialización será la cerveza en botella, y distribuirla a todo el país, sino hacer una especie de “detrás de cámaras” para conquistar a los cachacos con el sabor de la bebida y la experiencia de conocer el proceso de creación.

Lo que produce la cerveza artesanal es una cultura, dice emocionado Juachi Velez. Este año el empresario podría tener ingresos de 19.200 millones de pesos, si se tiene en cuenta que el hectolitro (equivalente a 100 litros) promedio puede costar 600.000 pesos.

Los números sobre la participación de este segmento de mercado son difusos, la experiencia de Velez, indica que la cervecería artesanal a penas llega al 0,5 % del porcentaje de consumo total de la bebida en el país, mientras en Estados Unidos alcanza el 15 % o en Chile el 4 %, así que hay mucho espacio para crecer.

Hoy, recuerda Velez, que son al menos 200 artesanos en el país “dándole al público cervezas distintas, impresionantes, hechas con amor, corazón y brindando variedad”.

EL COLOMBIANO habló con él de esta nueva experiencia.

¿Qué significa para 3 Cordilleras esta nueva apuesta?

“Estamos inaugurando una fábrica que nos costó 16.000 millones de pesos en montar. Nosotros en 2007 recogimos 2.000 millones de pesos para montar todo entre los 45 socios. El avance también es en metros cuadrados, en Bogotá son más de 2.000 metros cuadrados de planta, en Medellín es de 900”.

¿Cómo impacta hoy la compañía en generación de empleo?

“Tenemos más de 80 personas trabajando con nosotros. Empezamos con 25 clientes y ya tenemos bastante más de 3.000”.

¿Cuánto vende hoy en cerveza 3 Cordilleras?

“En los primeros años vendíamos entre 500 y 700 hectolitros (la cerveza se mide en esta unidad que significa 100 litros), en el 2018, un poco menos de 14.000 en el 2019, 20.000 y este año esperamos 32.000”.

¿Cómo queda en capacidad instalada?

“La capacidad de la planta en Medellín llega a 20.000 hectolitros, la de Bogotá, 36.000. Es decir quedamos con una capacidad instalada de 56.000 hectolitros. Una capacidad para rato.

Lo otro punto interesante es que la planta de Bogotá es la primera fase (porque así se construyen las cervecerías, en fases) y tiene capacidad de duplicarse”.

Bogotá es una ciudad cervecera no solo de consumo en casa, sino con bares de marca propia, ¿han pesado en esta estrategia para crecer?

“La respuesta es no. No le queremos hacer la competencia a los clientes (...) yo le quiero entregar a los restaurantes y bares nuestra cerveza, perfecta, para que ellos entreguen a sus clientes; en vez de que los bares se tengan que preocupar por crear una fábrica de cerveza, que es otro mundo. Queremos prometerles a los bares que aquí tenemos las cervezas para ellos, pero que no vamos a competirles”.

¿Cómo va el portafolio de productos?

“Nosotros empezamos con tres cervezas: la Blanca, la Mestiza y la Mulata. A los 4 años, más o menos, lanzamos la cerveza Negra, después una rosada —que hicimos el maestro cervecero y yo, con frutas, con sabores de frutos rojos colombianos—. Y hace poco sacamos una cerveza más suave: la cerveza Mona.

Ahora hace poco sacamos una edición limitada de una cerveza IPA, este es un estilo muy conocido en el mundo. Este año quiero sacar 3 cervezas de temporada, una cada trimestre”.

¿Y cómo son?

“No puedo adelantar nada, pero estarán próximamente”.