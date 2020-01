El dilema de manejar las apps de transporte

Luego de conocerse las propuestas que se estarán discutiendo en Senado y Cámara de Representantes durante este año, Beat, Cabify y Didi dijeron estar dispuestas a escuchar el proceso de conversación que equilibre la cancha y deje satisfechos a los taxistas. Todos los actores pidieron acelerar las discusiones teniendo en cuenta que operar bajo la ausencia de un marco normativo les pone palos en la rueda. A su turno, Uber dijo no estar del todo conforme con las propuestas planteadas desde el legislativo pues no entregaría oportunidades de generar ganancias adicionales a sus socios conductores.

Un viaje hasta El Poblado, partiendo desde Envigado, puede llegar a valer hasta 6.200 pesos en esta aplicación, cuando es hora pico. Una de las apuestas de esta empresa está en no generar tarifas dinámicas para no contar con precios altos que pongan en riesgo su preferencia por encima de otras plataformas. Tiene presencia en 12 ciudades del país. Tiene varias modalidades de uso, aunque también cuenta con viajes en carro, su prioridad es el uso de motocicletas. Otorga además el servicio de mensajería. Sobre el pago, brinda la oportunidad de cancelar en efectivo, con tarjeta crédito, pero también incluye en el portafolio una billetera virtual propia que se puede recargar para utilizar como medio de pago. Sin embargo, su operación en Colombia está en riesgo por un asunto especial: la Superintendencia de Transporte ordenó su liquidación tras recordar que el transporte de pasajeros en moto no está permitido, y porque según el ente de control, esa empresa no tendría la capacidad financiera para mantener una operación estable en el país.