Ese punto de fricción, ese golpe con la realidad del sistema, le sucedió a David Vélez una tarde en un centro financiero de Sao Paulo. Por entonces Vélez era un joven de unos 30 años y necesitaba abrir una cuenta bancaria, sin embargo, todo se convirtió en una acumulación de molestias. Lo primero fue que se encontró con los guardias de seguridad, quienes lo hicieron regresar cuando al atravesar el detector de metales se disparó en alarmas por las llaves y el celular en su bolsillo. Tuvo que salir del edificio, guardar sus pertenencias en un locker y, de nuevo, ingresar.

“Pensé que iba a ser fácil, que en diez minutos iba a tener mi cuenta. Pero eso fue como entrar a una cárcel. Volví a entrar, esperé 45 minutos para hablar con un tipo que desde el primer momento me dejó muy claro no me quería ayudar, me hacía sentir que me estaba haciendo un favor abriéndome una cuenta bancaria. No era yo, el consumidor, a quien él quería ayudar, era lo contrario: ellos me estaban haciendo un favor a mi abriéndome una cuenta bancaria y dándome una tarjeta —dijo Vélez en su conferencia de octubre de 2020—. Así empezó un proceso de casi cinco meses donde debí gastar unas quince o veinte horas llevando más papeles a esa sucursal para después recibir una cuenta que me cobraba cientos de dólares al año y una tarjeta de crédito que cobraba una de las tasas de interés más altas del mundo”.