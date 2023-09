Así quedó en evidencia en el reciente estudio del Observatorio de Movilidad realizado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el cual de las 294.880 empresas creadas en el país en 2017, solo 70.116 continuaban en operación en 2022. Es decir, más del 75% no lograron sobrevivir.

“Son Atlántico, Antioquia, Bogotá, Bolívar y el Valle del Cauca, mientras que Guaviare, Putumayo, Vichada y Amazonas, son regiones cuyas condiciones de entorno no son tan favorables para el desarrollo productivo.

Por otro lado, evidenciamos que el 63% de las empresas que crecieron se crearon por la identificación de una oportunidad de mercado, lo que ratifica la importancia de implementar programas y políticas para el emprendimiento, basados en el contexto y la satisfacción de necesidades del mercado”.

El presidente Petro dijo en días pasados que las Cámaras de Comercio están obstaculizando la asociatividad de las empresas, ¿qué opina sobre esto?

“El desarrollo y crecimiento empresarial está ligado es al tamaño y capacidades para llegar a los mercados. Desde hace muchos años, con el BID, hemos detectado que la condición de la formalidad no es estrictamente de legalidad o no legalidad. Hay unidades productivas en unos estados muy incipientes que no es posible que se formalicen.