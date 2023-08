En su casa no es común que lo llamen por su nombre, Carlos Miguel Correa Tobón . Desde niño, su familia y amigos siempre le han dicho “Caloncho”: la mamá todavía lo llama “Calonchito” así esté próximo a cumplir 39 años . Tiene dos hermanas mayores, María Clara y María Camila, y otros dos menores.

Con los meses el negocio se transformó y atrás quedaron las cocinas ocultas. En la actualidad tienen cinco puntos de venta en Medellín que nacieron de manera accidental. Un cambio que fue el resultado de escuchar a los clientes : “Uno no es tan demasiado inteligente, por eso siempre digo que hay que tener la oreja en el pavimento”, dice Carlos.

La propuesta de valor inicial era tener una caja de conveniencia roja que la persona pidiera por el celular y luego pasaran a recoger. Así comenzaron con el primer punto en Industriales. Sin embargo, los clientes fueron pidiendo sillas, música, sombrillas. Entonces la mayoría de las sedes, como el punto de La Visitación en El Poblado, se convirtieron en una versión 2.0 de la empresa, porque allí no solo se preparan los pedidos o se va a comer, sino que tienen skatepark , cancha de baloncesto, venden merchandising y ofrecen servicio de bar.

Para los panes trabajan con masa madre y las verduras que utilizan por lo general son orgánicas. Son hamburguesas que se hacen a la minuta: se entregan entre 15 y 20 minutos. Así es como intentan diferenciarse de los demás negocios. A esto se suma la experiencia cultural que ofrecen en los puntos físicos: todos los miércoles, por ejemplo, hay música en vivo.

“En estos tres años no ha sido fácil porque la comida rápida es un sector complejo, la expectativa de la gente va a una gran velocidad, nosotros no calentamos nada en microondas por eso uno de nuestros eslogan es ‘Always fresh’ (siempre fresco). Más que competir, lo que buscamos es devolverle a una comunidad, cuidar a los usuarios que nos quieren”, dijo “Caloncho”.