“Empresarios quieren trabajar con condiciones razonables”: Andi

Ante emprendedores e innovadores paisas el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, reiteró que si no se ajusta el proyecto de reforma laboral, esta sería el certificado de defunción para los emprendimiento y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El dirigente gremial, que instaló ayer el Noveno Innovation Land Summit en Plaza Mayor, Medellín, explicó que como está concebida la iniciativa será imposible para una empresa mediana o pequeña ser proveedor de una compañía que tenga mejores condiciones laborales.

Y es que el título tres del texto presentado por el Ministerio del Trabajo contempla que cuando se contraten o subcontraten obras, trabajos o servicios relativos a la actividad principal de una empresa, los trabajadores del contratista o subcontratista tendrán los mismos derechos salariales y prestacionales que los de la empresa principal, es decir de la que contrata.

Un ejemplo sería que si Ecopetrol quiere comprarle a un proveedor de mangueras en Barrancabermeja, este debe ofrecerles las mismas condiciones de la convención de trabajo de la petrolera a sus empleados.

“Eso es absurdo, no se le pueden imponer condiciones extralegales a un proveedor para que pueda venderle a una empresa grande. Ese sería un gran costo”, precisó Mac Master.

También insistió en que “las reformas tienen que asegurar el crecimiento económico”, y consideró que las estimaciones de crecimiento de 1% para este 2023 son alarmantes y que el Gobierno no debe perder de vista esa situación.

Tras el cruce de trinos con el presidente Petro, en los que Mac Master señaló que el país no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral, que no solo no crea empleo, sino que lo destruye, el dirigente aseguró que ha dialogado de manera “amable” con el mandatario. “Fue una conversación privada, si hubiera sido pública la habríamos hecho otra vez por trinos”, dijo.

El desinterés

Frente al proyecto de reforma laboral, que adelanta su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, insistió en que a algunos gremios no les interesa el proyecto de ley porque quieren continuar con la precarización de los trabajadores.

“A estos sectores no les interesa la reforma laboral, les interesa que todo siga como está, porque se han venido acostumbrando a que a través de los derechos sociales han venido acumulando capital y haciendo ganancias, no se han dado cuenta que se debe hacer un equilibrio como lo manda la Constitución”, resaltó la funcionaria, sin precisar los sectores.

No obstante, recalcó su disposición al diálogo para construir las mejores reformas que le permitan a los colombianos vivir de manera digna y decente.

Los efectos son heterogéneos en diversos sectores

El informe de “Estabilidad en el mercado laboral y análisis cuantitativo de algunos impactos del proyecto de ley de reforma laboral”, del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República, menciona que las actividades profesionales, artísticas, así como la recreación, los servicios de alojamiento, comida y comercio serían los que observarían mayores incrementos en el costo salarial por cuenta de la pretendida reforma laboral. Parte de los aumentos se explican por el paso de contratistas que hoy son independientes a la categoría de asalariados dependientes.

“En el sector de alojamiento y servicios de comida, junto con el comercio, los costos son jalonados por mayores impactos en la reducción del trabajo diurno y la jornada laboral, además del aumento del recargo dominical y festivo”, se lee en el análisis. Aunque se anota que los menores incrementos estarían en administración pública, salud, educación, sector financiero, electricidad, gas y agua.

El efecto en las micro, pequeñas y medianas empresas

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) aseguró que el actual proyecto de reforma va en contravía de las tendencias del mercado laboral, que apuntan a mercados laborales flexibles que solo pueden lograrse con contratos distintos al de término indefinido, con facilidades en la movilidad.

“Sin embargo, esta reforma parece favorecer exclusivamente a una pequeña clase trabajadora sindicalizada y pertenecientes a grandes empresas, en detrimento de la gran masa laboral vinculada a las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que podría generar una brecha aún mayor entre ambos grupos”, advierte el gremio en el informe Reforma Laboral y Mypimes.

Además, en las condiciones en que está planteada la iniciativa se aumentan los costos directos e indirectos laborales, lo que tendría implicaciones directas en empleo e informalidad, lo que producirá una afectación al mercado del trabajo.

Preocupación por una mayor licencia de paternidad

Nidia Hernández, presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), anotó que en un sector en el que escasea la mano de obra, porque los jóvenes no quieren ser conductores, y la gran mayoría de conductores es de hombres, la extensión de la licencia de paternidad que contiene el proyecto de reforma es una gran amenaza, pues habría un gran impacto al ampliar esa licencia de una semana a tres meses o cuatro meses.

A lo anterior, se debe agregar que el transporte como servicio público esencial que opera 24 horas, el eventual aumento en el recargo por horas extra y horario nocturno impactará la estructura de costos de las empresas transportadores. Las estimaciones del gremio es que el incremento estaría entre 30% y 40%, dependiendo del tamaño de la compañía.

A través del Consejo Gremial Nacional (CGN) se están canalizando las inquietudes de los empresarios del transporte de carga.