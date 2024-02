Efectos de El Niño aún no terminan: el nivel de los embalses ya está por debajo del 50% Los aportes hídricos llegaron el 17 de febrero a 56,4% por debajo del promedio acumulado del mes (71,6%). Y si bien los embalses aún no llegan a niveles críticos, que es el que se alcanza cuando están por debajo del 35%, los expertos dicen que no hay que bajar la guardia y estar alerta.

En cuanto a las regiones que se encuentran todavía por encima del 50% están Antioquia (52,6%), Centro (53,27%), Valle (56,59%) y Caribe (67,35%). Foto: Archivo