Colombia tuvo

el peor marzo

en la tasa de desempleo (12,6 %) de los últimos 10 años. Ya hay 2,9 millones de desocupados, en marzo de 2019 eran 2,6 millones.

“1,5 millones de empleos menos en la tasa de ocupación y una caída del 7,2 %, –la más alta en lo corrido de esta década y de este siglo–, es complejo. La tasa de desempleo en cambio no sube de igual forma, porque en el confinamiento cae la participación (que yo llamaría inactividad involuntaria)”, puntualizó Mejía.

“El Dane no puede hacer proyecciones, pero entendiendo el desarrollo del aislamiento, y las semanas que estuvieron apagados algunos de los sectores más importantes de la economía nacional, sumado a las declaraciones del Gobierno y el registro en medios, abril y mayo posiblemente expondrán números más críticos”, explicó Oviedo.

Posibles salidas

Si bien el panorama es complicado, desde ya se empiezan a ver algunos signos de oportunidades para mejorar. Oviedo destacó que aunque en el mediano plazo la desocupación aumenta, con la reactivación de algunos subsectores de la manufactura, así como la puesta en marcha del segmento constructor y edificador, el panorama podría mejorar considerablemente.

Sumado a esto hay algunas actividades, llamadas desde un comienzo a hacer que la crisis no sea tan compleja, que están dando resultados. Según los registros publicados ayer por el Dane, del total de 1,5 millones de nuevos desocupados, 512.000 llegaron por actividades artísticas, de entretenimiento y recreación; 403.000 fueron reportados desde la industria manufacturera y 329.000 desde el comercio y reparación de vehículos. Sin embargo, la tecnología, la ciencia, la salud y el suministro de servicios públicos presentaron números positivos.

Sólo para hacerse a una idea, las actividades relacionadas con el suministro de servicios públicos, además del segmento de la industria científica, técnica y de servicios administrativos aportaron 125.000 al conjunto de nuevos ocupados, para llegar a un total de 20,5 millones de ciudadanos.

Y de allí nace una actividad clave para estimular la reactivación del empleo: el comercio. Muy buena parte de la actividad informal, de los emprendedores y los patronos es la generación de ingresos a través del comercio, pero si no se logra su reapertura en el corto plazo hay que pensar en alternativas para aquellas compañías que no pueden comercializar a través de canales digitales. “Es claro que esto no soluciona el problema, pero sí lo mitiga, previendo que los datos de abril caigan más”, ese fue el análisis que entregó Andrés García, profesor de la Universidad EIA y experto en mercado laboral.

García recordó que hay otro gran camino para ir abriéndole campo a la recuperación, y son trabajos como el de los peluqueros, entre otros, que necesitan de nuevas normas de funcionamiento. “Cuando se miran los microdatos y cómo cambió la composición del empleo queda claro que en las grandes ciudades el segmento de servicios personales sufrió mucho. Sobre estas actividades, que necesitan de interacción, habría que mirar opciones salvaguardando las medidas sanitarias que impongan cada uno de los gobiernos locales”, explicó.

Sin embargo, soportar una reactivación económica y de generación de empleo apalancados en estos sectores podría demorar más de lo pensado, entendiendo que la tradición del país se centra, entre otros, en la manufactura y construcción, sobre los cuales ya se permitió una reactivación gradual.

“Dar el primer paso en esas actividades debe seguirse de una línea coherente, esto es: promover los sectores que se encadenan con estas industrias, la construcción ya en todos sus niveles, los proveedores tipo ferreterías y depósitos en general, por ejemplo”, complementó Mauricio López, coordinador del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia, quien además declaró que no se puede dejar de ver que “la recuperación de la economía se encuentra supeditada al buen comportamiento que presente el país en términos de contagio”.

García, López y Oviedo concuerdan en que lo que se haga en materia de empleabilidad urbana será importantísimo, pues las 13 ciudades principales estaban siendo, hasta febrero, motor de reactivación laboral en Colombia.

Para la medición de marzo, la tasa de desempleo urbana llegó al 13,4 %, con un crecimiento de 1,4 puntos porcentuales en comparación con marzo de 2019; mientras que para el caso de los centros poblados y el rural disperso, fue de 7,7 %, 1,3 puntos porcentuales más que el año pasado.