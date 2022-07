ANÁLISIS

Dolarización y la dependencia de EE. UU.

Ramón Javier Mesa

Profesor de Economía de la Universidad de Antioquia.

Colombia, a pesar de ser reconocida por su historial de manejo monetario disciplinado, no

ha escapado a ocasionales cuestionamientos sobre la conveniencia de mantener el peso para cumplir con las funciones de la moneda.

“Lo primero que hay que considerar es que los procesos de dolarización son consecuencia, en la mayoría de las veces, de profundos desequilibrios económicos, básicamente estimulados o por un elevado déficit fiscal o por una crisis de balanza de pagos, en donde las autoridades económicas en cabeza del Banco Central, pierden libertad en la posibilidad de que la política económica interna pueda frenarlos. Este no es el caso de la economía colombiana, que pese a las dificultades fiscales está lejos de una crisis de este tipo, incluso posee de fundamentales sólidos que le permiten amortiguar estos desequilibrios, como por ejemplo el nivel actual de las reservas internacionales por encima de los US$57.000 millones, el ritmo de crecimiento del PIB que supera el 6% y la solidez del sistema financiero. Estos indicadores además de darle solidez a la economía permiten mantener la confianza sobre el futuro y revertir la tendencia de la fuerte alza que se observa en el precio del dólar. Hoy, son más las desventajas en dolarizar la economía que las ventajas que traería este proceso; solo para citar las desventajas, la primera y más importante, la pérdida de autonomía de la política monetaria y de las funciones del Banco de la República; la dependencia de la economía colombiana a la política monetaria de EE. UU.; la pérdida del señoriaje por parte del Emisor, es decir, a emitir moneda nacional que es el principal negocio de todos los bancos centrales en el mundo; la facilidad para el lavado de dólares; y por último, si no hay reformas estructurales (laboral, fiscal, pensional, etc.) el programa de dolarización fracasa”.