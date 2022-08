Las altas tasas de interés también han puesto en recesión técnica a EE. UU., una situación que se presenta cuando la generación de riqueza cae dos trimestres consecutivos. Los expertos han explicado que el consumo se ve afectado cuando suben los tipos de interés. Por ende, si el costo de vida desacelera, se estima que la demanda de los consumidores no seguirá y cayendo. Esto es de interés para Colombia teniendo en cuenta que EE. UU. es su principal socio comercial y si no se contrae esa economía no merman el comercio exterior con ese país.