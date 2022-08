Los expertos consideran que este descenso obedece al dato de inflación para julio en EE. UU. (8,5%), que fue menor frente a lo que esperaban los analistas y esto causó que el dólar se debilitara no solo en Colombia sino en un bloque de países emergentes.

Gregorio Gandini, analista de mercados financieros, explicó que ese dato sobre el Índice de Precios al Consumidor en Estados Unidos, “lleva a una mayor tranquilidad teniendo en cuenta que sugiere un menor control monetario y se resta la perspectiva de recesión en ese país”.

Lo anterior es relevante en doble sentido: si el valor que pagan los estadounidenses por productos y servicios se desacelera, la Reserva Federal (Fed) —homólogo del Banco de la República— no tendría que subir las tasas de interés agresivamente. En consecuencia, los inversores no trastearían los dólares a esa economía porque el retorno al ponerlos allí ya no sería tan alto.