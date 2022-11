De esta manera el periodo de aceptaciones del ofrecimiento hecho por el inversionista árabe IHC, que busca mínimo el 25% de las acciones del grupo de alimentos, no se va a extender . “La BVC se permite informar que de conformidad con lo previsto en el artículo 3.3.3.10 del Reglamento General de la bolsa, el numeral 6 del Instructivo Operativo No. 019 publicado mediante el Boletín Normativo BVC No. 040 del 25 de octubre de 2022, el periodo de recepción de aceptaciones de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Acciones Ordinarias de Grupo Nutresa finaliza el viernes 18 de noviembre de 2022 a la 1:00 p.m”, se lee en el boletín de la entidad.

De momento no se sabe si IHC bajará el porcentaje mínimo (25%) que desea adquirir, para poder quedarse con las aceptaciones que hasta mañana recibirá la bolsa, pues de no hacerlo la oferta se declararía desierta.

En la mañana de este jueves versiones de prensa señalaron que Grupo Gilinski vendería entre 5% y 9,99% de acciones que tiene en Nutresa en la OPA. “En caso de que no se dé la OPA porque el comprador no alcanza los mínimos, el Grupo Gilinski podría reclamar perjuicios en contra de administradores”, explicó el diario La República.

Adicionalmente, se explicó que la idea de esta movida por parte de Gilinski sería pagar la deuda de la operación anterior y quedaría con una participación de 21,3% de la compañía de alimentos, pero libre de deuda. “Esto pondría un nuevo punto para que los accionistas, que aún no han tomado la decisión de vender en la OPA, analicen pues según explican expertos en caso de que no se dé la OPA, porque no se alcanzó el porcentaje mínimo que busca la empresa árabe y no se levantan mínimos, el Grupo Gilinski podría reclamar de perjuicios contra directivos y administradores”, insistió ese diario económico.