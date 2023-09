Además, Pedraza detalló que durante los últimos tres años, uno de los billetes que más demanda ha experimentado en Colombia es el de $50.000, una dinámica relacionada en gran medida con l as condiciones económicas y sociales, especialmente durante la pandemia; época en la que la circulación de una mayor cantidad de dinero en efectivo impulsó la demanda de billetes de alta denominación.

Lo que no se debe hacer con los billetes

Precisamente, como la impresión de los billetes tiene un costo, la idea es que los portadores cuiden de ellos para extender su vida útil en la economía.

En este sentido, el director de imprenta señaló algunos errores de uso comunes que se cometen. Por ejemplo, señaló que es una práctica incorrecta clavarles la uña como método para verificar la autenticidad.

“Hay alguna creencia que no identifico, no he identificado porque le clavan la uña al billete. Parece que algo están identificando sin saber que cuando se clava la uña, cuando se hace fuerte presión al billete, estoy debilitando el billete, estoy haciendo que pierda la rigidez y la característica del papel donde está impreso”, apuntó Pedraza.