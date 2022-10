La saga, conocida como una de las más largas de la historia, cuenta con un aproximado de 27 películas y más de seis actores en sus adaptaciones, tanto para el cine como para la televisión, siendo el último interpretado por Daniel Craig en las películas de Casino Royale (2006), Quantum of Solace, Skyfall, Spectre y Sin tiempo para morir.

Cada cinco de octubre de 2012 se conmemora la icónica saga de películas de James Bond, mejor conocido como el agente 007. Y además, a propósito de su celebración, también ayer se cumplieron 60 años desde el estreno de la película ‘El satánico Dr. No, en la que Sean Connery se encargó de interpretarlo.

Esta última, que se estrenó el año pasado (y la que sería la última aparición de Craig en el personaje) llegó a un recaudo de US$774,1 millones a nivel mundial. En Colombia la cifra fue de US$1,4 millones.

El monto, solo durante la fecha de estreno en Reino Unido fue de US$34 millones, con lo que rompió el récord de recaudación de la franquicia.

Además de la atrapante historia y los millones que ha hecho en la gran pantalla, James Bond se ha convertido en un ícono pop, ya sea por sus llamativos vehículos, relojes y hasta los trajes que ha utilizado en las producciones.

“James Bond es un icono de la moda que ha traspasado la barrera del tiempo. Por más de 60 años se ha caracterizado por siempre llevar su mejor look sin importar la situación. Cada look de sus películas está perfectamente calculado según el clima, ubicación y momento. Bond nos ha enseñado que no hay arma más poderosa para enfrentar el día a día que la presentación personal”, comenta Alberto Cohen, Chief Operating Officer del Grupo Klasiko, Suitsupply.