Lina Paola García Rojas es una de esas productoras y también fundadora de la Asociación Antioqueña de Cerveceros Artesanales (Asaca). Su marca se llama Perro Bravo y cumple cerca de cinco años en el gremio. Sostuvo que los productores crearon la Asociación porque no se trata de un mercado fácil de sobrevivir, pues las materias primas son costosas al ser importadas y la unión es una forma de hacerse más fuertes.

García Rojas explicó que , “antes de que empezáramos con esto, ya existían pelados que estudiaban biología, química y que estaban incursionando en el tema de hacer cerveza artesanal, todavía no era un negocio, pero ya estaban mirando cómo hacerla, hace como unos 10 años”.

La vocera de Asaca sostuvo que se trata de un comercio que funciona por pequeños nichos de mercado, es decir “que estamos por sectores, no todos estamos en El Poblado, por ejemplo, La Planta está en La Candelaria y Madre Monte en Guayabal”.

Dicen que los cerveceros que no aprendieron por videos, en internet o en otras ciudades, lo hicieron de la mano de Marco Esteban Arango. Este comerciante es dueño de Prost Bier, un establecimiento que vende las materias primas para hacer dicha bebida, pero también es conocido por haber formado a unas 200 personas en la fabricación de esta clase de cervezas.

El comentario es de Federico Beyer, creador de la marca Beyer Bru, un cervecero antioqueño que asegura jocosamente tener más cerveza que sangre en las venas.

Esto, porque su tatarabuelo Eduar y su bisabuelo Edi, ambos alemanes, administraban una cervecería en su país, pero la tuvieron que cerrar a raíz de los conflictos bélicos en esa Nación. Su bisabuelo huyó de la Segunda Guerra Mundial hacia Colombia y tuvo que dejar esa profesión de lado. Ahora, su bisnieto retomó la tradición en Caldas, Antioquia.

El progreso fruto del trabajo en equipo lo confirma Juan Carlos Porras, fundador de 4 Hermanos, una artesanal que cumple cuatro años.

“En momentos hicimos ciertos intercambios de conocimiento, yo soy publicista y me enfoqué en el diseño, entonces cuando empecé, ofrecía diseñar las etiquetas de las marcas a cambio de que me enseñaran a cocinar la cerveza y así empezamos a crear un mercado colaborativo en la ciudad. Tú me ayudas y yo te ayudo”, relató.

Esa misma unión y transmisión de conocimiento es el respaldo de cerveceros que apenas empiezan a surgir, como Luis Miguel Obando, que tiene una cerveza particular. “Es muy autóctona porque está hecha de quinua y no de cebada, está libre de gluten, de azúcar y baja de alcohol. Se llama Semilla. Se encuentra en el restaurante Verde Salvia, en El Poblado”, señaló.

Esa clase de particularidades se pueden encontrar en la gran variedad de estilos que ofrecen las artesanales en Medellín y que sus productores día a día trabajan para lograr nuevas fórmulas. Lo cierto es que como dijo Marco Esteban Arango, “este mercado llegó para quedarse”. Salud, Salud.