Confiar tiene grandes sueños para el futuro, como llegar a más territorios del país, como Quibdó y Montería, y movilizar recursos públicos que beneficien a las comunidades y al sector cooperativo.

“Queremos que el Gobierno Nacional vea que, en el sector cooperativo y en la iniciativa de Confiar, tiene el camino y la oportunidad de llegar a muchos territorios”, dice Gómez, convencido de que su cooperativa es una fuente de esperanza y confianza para los colombianos.

El timonel

En el texto “Confiar una conquista solidaria”, Gómez recuerda que en 1981 por su activismo sindical fue despedido de Sofasa. Luego asumió las riendas de la cooperativa. “Entré en febrero de 1982 y al mes siguiente correspondía hacer la asamblea. Me tocó investigar cómo se hacía, me enteré de que lo fundamental era el balance, pero me tocó enfrentar una situación angustiante: el contador estaba incapacitado. Me tocó fungir de asistente de contaduría para realizar el primer balance. El ejercicio me sirvió como escuela y me brindó un aprendizaje sobre lo que era un activo, un pasivo, el haber y el deber, temas fundamentales para entender la movida de la cooperativa”, relató.

En años venideros la apuesta de Confiar es mantenerse en permanente renovación, logrando que la pintura de este proyecto forjado en 1972 se extienda en el tiempo.