Un crecimiento récord en el negocio

Si bien no existe un dato consolidado oficial sobre el aumento en la realización de conciertos en Colombia, Sofía Higuera, gerente general de Tuboleta, explicó que en el caso de esta empresa hay un crecimiento del 45% versus 2019 en cuanto a la cantidad de espectáculos musicales que han atendido. Y recordó que ese año de comparación había marcado un récord para la industria. Pese a las críticas que emergieron por la logística tras el concierto de Dua Lipa en Bogotá, la gerente de Tuboleta manifestó que no solo ha crecido el aforo, también la calidad de los eventos.



El Jamming de Ibagué lo cancelaron

Una de las noticias lamentables del año para el área de los espectáculos musicales fue la cancelación del Jamming Festival en Ibagué, un evento en el que, inicialmente, se ofrecieron 94 artistas de diversos géneros como rock, reggae, rap y salsa. Como varios artistas se quitaron, los organizadores le comunicaron al público que la decisión era cancelar el toque para evitar que se desplazaran. Según cálculos de la Cámara de Comercio de Ibagué, se esperaban 150.000 visitantes con un gasto promedio de $500.000 por persona, por lo que las pérdidas se calcularon en $75.000 millones.



No necesariamente colombia es más cara

La inconformidad de los asistentes al concierto de Dua Lipa causó que se cuestionaran las tarifas de Colombia frente a otros países de la región y muchos usuarios calificaron como costosas las boletas en relación con la calidad logística. Sin embargo, Andrea Valencia, vicepresidente de TBL-Live, afirmó que no necesariamente es más caro el precio en Colombia y apuntó que todo depende de si un artista está de gira o no o si hay que hacer adecuaciones extras al espacio. Aunque sí señaló que en este país se termina pagando una tasa de 30% en impuestos, mientras en Chile es máximo el 8%.