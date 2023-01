No es igual para todos

La carestía en la canasta básica no se siente de la misma manera en todos los grupos poblacionales. El Dane informó que para los hogares pobres, ese aumento del IPC en 2022 no fue del 13,1% sino del 14,92% y sus ingresos se destinan casi por completo a cubrir las necesidades elementales.

Manuela Meneses es una trabajadora de 22 años que compartió su testimonio de vida. Relató que tuvo que acomodarse con un salario mínimo todo el año pasado y respondió con ese sueldo por su madre y su hermano.

“Yo no tuve paz porque me tocó hacer maromas. En algunas ocasiones tenía ayuda económica de mi papá, en otras me tocaba prestar plata y luego miraba cómo pagar. Fue horrible, me da hasta risa, me preguntaba: ¿uno en verdad cómo hace para vivir?”, comentó.

“Cada quincena —dijo— miro qué cosas puedo llevar y cuáles tengo que dejar. El año pasado ocurrió que en la primera quincena compraba una libra de arroz a un precio, y a la que seguía ya estaba mucho más caro”.

Ella hace parte de los 3,4 millones de personas que devengan ese salario mínimo en Colombia y que albergaban la esperanza de tener un respiro con el aumento del 16%. Pero, parece que la dificultad financiera persistirá.

Otro padre de familia que accedió a hablar de su situación, comentó que las cosas no pintan favorables porque se viene el ajuste en el arriendo, la compra de los útiles escolares y de los uniformes.

“Mi hijo dice que no le gusta el tumulto del centro para escoger los cuadernos, pero este año le va a tocar aguantarse porque ni siquiera con el subsidio de la caja de compensación alcanza para comprar todo lo que hace falta en un almacén de cadena”.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, indicó que “este será un año difícil en el que los hogares tendrán que apretarse el cinturón” y sugirió “evitar compras que no sean necesarias”.

“En la medida de lo posible, hay que buscar productos sustitutos, hay que hacer comparaciones de precios en la tienda de barrio, en las grandes superficies y en las plazas de mercado. La recomendación es que en los primeros seis meses del año, ojalá los hogares no se endeuden si no es estrictamente necesario porque los nuevos créditos van a estar mucho más caros que hace un año”, agregó.

El director de Fedesarrollo manifestó que la primera parte del 2023 las tasas de interés se mantendrán altas como un antídoto para mermar el consumo y enfriar los precios.

Otros economistas creen que ese envión que llegará con el ajuste en los gastos básicos se puede consumir muy rápido el aumento del mínimo que recientemente acordaron empresarios y centrales obreras.

“Si le sacamos cuentas a los aumentos que tendrán las tarifas de energía, arriendo y, transporte, ese aumento se va ir muy rápido. Eso sin mencionar las deudas que tengan los hogares”, dijo Claudia Bustamante, economista e investigadora en temas de consumo.

Con ese panorama por delante, ella hace parte de quienes prevén que las compras de bienes durables, como los vehículos, se aplazarán.

¡Pudo ser peor!

Volviendo con Camilo Herrera, director de la consultora Raddar, hay que mencionar que una de las conclusiones frente al costo de vida en 2022 es que la subida de precios pudo ser peor de lo que evidenciaron las métricas entregadas por el Dane.

“El costo de producción de los bienes en Colombia, según el Índice de Precios al Productor (IPP), tuvo un crecimiento del 24,4% anual, pero la inflación total fue de 13%, entonces mire cuánto dejaron de transmitir los productores en los precios finales. Si los costos aumentan 24% y usted solo sube precios un 13%, usted está haciendo un sacrificio gigantesco”, expresó.

Reconoció que hay productos que subieron 40%, 50% y más, “pero el grueso de los sectores industriales en Colombia hicieron un sacrificio durante el año 2022 para no transmitir el aumento en el costo de la producción a la inflación, que es un sacrificio muy parecido al que hicieron los arrendadores para subir los arriendos solo 4% en promedio”.

Los comerciantes ya habían dicho a este diario que estaban mermando el margen de ganancias con el objetivo de no encarecer la mercancía. No obstante, ese esfuerzo no puede sostenerse mucho más en el tiempo y los pronósticos de varios analistas apuntan a que esa situación pondrá un freno al dinamismo de las compras. Por ello, se estima que el crecimiento económico en Colombia se desacelerará de manera sustancial.