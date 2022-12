En el marco del Congreso Nacional de Cafeteros 2022, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dejó anuncios interesantes, uno de ellos relacionado con el fabricante de fertilizantes Monómeros.

“En el tema de los fertilizantes yo he dicho que estamos dispuestos a todo, incluso aquí entre nos (nosotros), a comprar Monómeros y ampliarlo significativamente”, aseguró.

Se trata de una noticia interesante, máxime cuando el Gobierno Petro ha dicho que entre sus prioridades está la soberanía alimentaria.

Si bien Ocampo no entregó detalles de cómo sería el proceso para quedarse con la compañía, la movida sería estratégica teniendo en cuenta la relevancia que ha tomado el mercado de fertilizantes, sobre todo después de la invasión rusa a Ucrania.

Cabe recordar que en septiembre pasado se firmó un documento que devolvió el control de esa petroquímica al gobierno de Nicolás Maduro, en el marco del restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela.

En ese mes se aceptó el registro que propuso Maduro para la junta de la compañía, la cual venía siendo liderada por miembros postulados por la Asamblea Nacional Venezolana y el líder de la Oposición Juan Guaidó.

Sobre la devolución de Monómeros al Gobierno de Nicolás Maduro, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, había dicho que “los recursos que ellos van a tener, Monómeros, se van a quedar en Colombia, no se los van a llevar para Venezuela, también esa fue la otra parte del acuerdo que no hemos dicho. Las ventas que tenga Monómeros, los dividendos, las ganancias, no se los van a llevar para Caracas, para Venezuela, se van a quedar aquí en Colombia, reinvirtiéndose”