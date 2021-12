Niño Dios: que sea el próximo año de la seguridad vial podamos seguir trabajando en proteger la vida de nuestros usuarios. Un fortalecimiento de la institucionalidad y control a la informalidad e ilegalidad en el transporte de pasajeros. Que haya muchos más usuarios que aprecien el esfuerzo de nuestras empresas por prestarles el mejor servicio. Que se dé un apoyo sustancial del gobierno a las empresas de transporte de pasajeros para lograr una reactivación 100%. Mejor y menos regulación del Estado al sector.

José Yesid Rodríguez

Asociación de Transporte Intermunicipal



Niño Jesús: Colombia necesita de tu ayuda para mantener viva la democracia. Que brille la luz de la verdad por encima de la confusión.

El medio ambiente es tu mayor regalo. Ayúdanos a crear conciencia para cuidarlo y legarlo a las generaciones venideras.

Lina Vélez de Nichols

Presidenta Cámara de Comercio de Medellín



Querido Niño Jesús: Queremos seguir trabajando en acercar la banca a los colombianos, en inclusión, acceso al crédito y educación financiera, para que cada día sean más las personas beneficiadas por la banca y para estar cada día más cerca de ganarle la batalla al ‘gota a gota’, con los peligros que representa, y a la informalidad. Es una meta de la banca ser aliada clave del país para que los colombianos vivamos mejor.

Hernando José Gómez

Presidente de Asobancaria



Niño Jesús: Pedimos que el país tenga una pronta recuperación de su economía y el empleo, a través de una continua sinergia del sector público- privado para de esta manera generar mayor apoyo y beneficios al empresariado, como es el caso del PAEF. Esperamos también que continúe la reactivación de la conectividad aérea nacional e internacional, con la recuperación de rutas y frecuencias; que se avance en la adaptación de los destinos bajo las medidas de bioseguridad para ofrecer entornos seguros a los viajeros, así como también una estandarización frente a las restricciones para el ingreso de pasajeros a los países, pues se están creando confusiones en los viajeros y dificultades para la planeación de sus viajes. Igualmente, queremos que continúe el proceso de vacunación masiva para brindar más seguridad y tranquilidad a los viajeros.

Paula Cortés

Presidenta de Anato Nacional



Niño Jesús:

Primero queremos darte las gracias por este país que, aunque con problemas, es Maravilloso y Único sobre todo por su naturaleza, su gente y la capacidad de superar las dificultades y salir adelante.

Te pedimos darnos confianza y fe en nosotros mismos y en nuestra capacidad de construir juntos un mejor país.

Que el próximo año superemos como humanidad la Pandemia.

Que quienes ya no nos acompañan presencialmente por que han emprendido su viaje hacia la eternidad nos sigan iluminando e inspirando en nuestro actuar, comprometidos como ciudadanos responsables en aportar a nuestra sociedad.

Que quienes no se han querido vacunar dejen el egoísmo y sean conscientes que no hacerlo no solo los pone en peligro a ellos sino también a los demás.

Que el proceso electoral que vamos a emprender lo vivamos como un buen ejercicio democrático y no como una oportunidad de generar más odios, distanciamientos y rencores.

Que tengamos la inteligencia y la sabiduría de escoger como gobernantes a quienes tengan un lenguaje de amor y constructivo y no incendiarios de odio y destrucción.

Que nuestro sector pueda seguir siendo motor de reactivación económica y de generación de empleo en el país para que de esta manera muchas familias tengan lo necesario y muchos hogares puedan hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia.

Que se reconozca el valor, el mérito y el esfuerzo de hacer empresa y generar puestos de trabajo que aportan al desarrollo y al crecimiento del país.

Que nos vuelvan a visitar millones de extranjeros, algo impensable hace algunos años, para que descubran El Encanto que es Colombia y se mejore nuestra imagen ante el mundo al descubrir un país lleno de retos, pero en su mayoría de gente buena; un país con alegría, con futuro y esperanza.

Eduardo Loaiza

Gerente de Camacol Antioquia



Niño Dios: Desde Fenalco Antioquia nuestros deseos para los empresarios en el 2022 están enmarcados en que dejen camellar y sea fácil hacer empresa. Necesitamos libre mercado, menos impuestos, menos regulaciones, propiedad privada y consecuentemente menor desempleo, menor pobreza y mejores condiciones y más oportunidades para la gente. Queremos un país libre, próspero y democrático.

María José Bernal

Directora Fenalco Antioquia



Querido niño Dios,

Con esta carta quiero primero agradecerte por la salud de toda mi familia, somos bendecidos de ser sobrevivientes de esta gran pandemia. Te quiero agradecer por permitir que mi trabajo y el de mi esposa aportara significativamente a la recuperación económica, salvando a miles de empresas de la quiebra y protegiendo los empleos que más se pudieron. Te pido por el futuro de millones de colombianos, para que el próximo Presidente de la República ejerza su cargo con sabiduría, paciencia, inteligencia, apego y buscando siempre resolver las necesidades generales de todos. Colombia está en riesgo por voces que buscan que nuestro país sea el próximo Venezuela. Y te pido para llenar de alegría y esperanza los corazones de muchos colombianos que están pasando por dificultades y que encuentren prontamente una solución.

Nicolás Posada

Comité Intergremial de Antioquia