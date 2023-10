Canacol Energy anunció que el contrato de venta de gas a largo plazo “take or pay” con Empresas Públicas de Medellín fue terminado por su decisión.

“Aunque este retraso no era suficiente por sí mismo para poner en peligro la ejecución oportuna del Proyecto o del contrato de venta de gas, ha sido parte de un patrón de obstáculos legales, sociales y de seguridad cada vez mayores que han surgido en los últimos meses y que han llevado a la Corporación a reevaluar el futuro probable y la prioridad asignada a este Proyecto ”, se lee en un comunicado de la compañía emitido en la tarde de este jueves.

De momento, se sabe que Canacol le comunicó a EPM su intención de terminar el contrato con efecto inmediato, y que, según sus cuentas, no incurriría en ninguna penalidad, puesto que en lo que va corrido de este año ya había invertido 6 millones de dólares en el proyecto Jobo - Medellín.

No es muy claro que dicha penalidad no exista, pues no es la primera vez que EPM queda, como se dice popularmente, colgando de la brocha. Hace poco más de cuatro años, Canacol se había salido de otro contrato muy parecido y ante ese incumplimiento, EPM tuvo que haber impuesto una cláusula de salida que, como pudo establecer EL COLOMBIANO, sería de 10 millones de dólares.