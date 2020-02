Cambios laborales poco tocaron el desempleo

No es exclusivo de una corriente política. No tiene solamente un rostro. La promesa de quitarle peso a la carga financiera que representa el pago de la nómina para las empresas, con la idea de que se generen más empleos formales en Colombia, ha pasado por los gobiernos de César Gaviria, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y ahora Iván Duque: pero aún no se ha sentido.

La primera gran reforma laboral que tuvo el país se dio en 1990 con la aparición del Código Sustantivo del Trabajo, la hoja de ruta que hasta hoy dicta a las empresas qué deben hacer en materia de contratación de personas. Así como las obligaciones salariales y no salariales con las que deben cumplir.

La aparición de contratos fijos, el pago de vacaciones y de horas extra, dominicales y festivos, y la imposición del domingo como día de descanso obligatorio fueron algunas de las modificaciones que hasta hoy se mantienen.

Sin embargo, desde 2003 han entrado a revisión parte de esos beneficios. El pago de las horas que se trabajan de más se redujo, la jornada laboral se amplió y, en general, según Iván Jaramillo, miembro del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, esos derechos adquiridos desmejoraron.

“Ha habido avances, pero la historia muestra que no han sido medidas efectivas. En cambio la atracción de inversión, la motivación a abrir nuevas empresas sí ha ayudado a generar empleo. Es claro que la flexibilización salarial no. La pérdida de derechos limita los beneficios para los trabajadores colombianos”, argumentó Jaramillo.

De hecho la propuesta va más allá, y como lo han dicho distintos gobiernos a lo largo de la historia reciente de Colombia, la estimulación a la formalización laboral no depende exclusivamente de qué tanta carga puedan llegar a tener las empresas en el país.

“Se necesita de una política económica que no le pegue a los ciudadanos y en cambio se preocupe por atraer inversión, potenciar nuevos sectores, recuperar el agro, generar vida digna. Pero sin caer en el error de enfocarse solo en entregar gabelas a las grandes compañías”, explicó José Roberto Acosta, profesor de economía en la Universidad Nacional y miembro de la Red por la Justicia Tributaria (ver Radiografía).