El Grupo Gilinski no ha alcanzado su propósito de tener el control de Nutresa, como lo indicó desde su primera OPA, pero desde el centro de pensamiento de la universidad EIA se asegura que ya alcanzó la suficiente participación para influir e interferir en algunas decisiones claves de la empresa. Luego de las asambleas ordinarias de marzo, los inversionistas quedaron con dos de siete miembros en las respectivas juntas directivas de Nutresa y Sura, con lo que comenzó una nueva fase en sus órganos de dirección, adaptación que no será fácil si no se respetan los valores y principios empresariales. “Esto demandará un acuerdo

esencial: actuar en función de los intereses de las empresas y sus accionistas, así como en beneficio de la sociedad”, mencionó el establecimiento educativo.