Pese a choques con Petro, Banco de la República se mantiene como la institución de mayor confianza

El Banco de la República fue reconocido nuevamente como la institución que genera mayor confianza entre los líderes de opinión en Colombia, según el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos 2026. Eso pese al pulso que tuvo con el anterior Gobierno nacional por el alza de las tasas de interés.
El Emisor obtuvo 80 puntos y encabezó el ranking entre las 15 instituciones nacionales evaluadas. Con este resultado, completa 17 años consecutivos en el primer lugar de esta medición, consolidando su posición como una de las instituciones con mayor credibilidad y legitimidad en el país.
La Registraduría Nacional del Estado Civil ocupó el segundo puesto, con 78 puntos, seguida por la Corte Constitucional, con 77; la Corte Suprema de Justicia, con 75, y el Ejército Nacional, con 71.
Para esta medición fueron consultados 1.424 líderes de opinión, entre representantes de medios de comunicación, políticos, académicos, sector privado, organizaciones sociales y líderes digitales.
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Las encuestas se realizaron entre el 1 de junio y el 12 de agosto de 2026 en zonas urbanas de Valle del Cauca, Caldas, Huila, Antioquia, Risaralda, Meta, Nariño, Atlántico, Boyacá, Tolima, Cauca, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Cesar y Córdoba, además de algunos municipios de Cundinamarca y Bogotá.