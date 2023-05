Así se enteró José Antonio Ocampo que salía del gabinete de Petro

Ocampo era considerado el adulto responsable del gobierno y su gestión daba tranquilidad a los mercados, por eso sorprendió cuando el 26 de abril, pasado el mediodía, su nombre apareció en el listado de ministros que saldrían del gabinete, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara el rompimiento de la coalición de gobierno porque los partidos aliados no apoyaron la reforma a la salud.

También sorprendió porque ese mismo día el ministro Ocampo habló con las calificadoras de riesgo para darles tranquilidad en medio de esas movidas políticas que empezaban a agitar el mercado.

Pero, ¿cómo se enteró de que no sería más ministro?, esa fue una pregunta que Ocampo le dio en entrevista a la Revista Semana: “El presidente me expresó personalmente, lo que, además, también señaló en el Consejo de Ministros, que el colapso en la coalición política generaba una circunstancia política diferente y que él quería gobernar con gente que fuera más cercana a su movimiento político. Yo venía de afuera. Era parte de esa coalición, no era parte del movimiento del presidente Petro. Yo apoyé otro candidato”.