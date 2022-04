De acuerdo con Meta, el metaverso es un conjunto de espacios virtuales donde se puede crear y explorar con otras personas que no están en el mismo espacio físico. “Podrás pasar el rato con amigos, trabajar, jugar, aprender, comprar, crear y más. No se trata necesariamente de pasar más tiempo en línea, se trata de hacer que el tiempo que pasa en línea sea más significativo”, explica la compañía. Adicional, recuerda que el metaverso no es un producto único que una empresa pueda crear sola. “Al igual que internet, el metaverso existe ya sea que Facebook esté allí o no. Y no se construirá de la noche a la mañana. Muchos de estos productos solo se realizarán completamente en los próximos 10 a 15 años”.