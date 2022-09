En ese momento los emprendimientos no buscaban financiamiento externo sino que vivían de la facturación, y tal vez eso lo hacía emocionante para Arnau y sus socios, porque si no vendían no podían pagar sus gastos ni salarios, así que no había más remedio que mover la caja.

Así que recorrió Miami, Nueva York, Texas, y muchas otras ciudades contando lo que estaban haciendo en Colombia: los éxitos de sus clientes, mostrando una cara diferente de este país, cuando en el exterior solo se le conocía por el narcotráfico y por la violencia. Y aquí hacían lo mismo: mostrar el éxito de sus clientes estadounidenses, e iban sumando y sumando más empresas a sus compañías.

Fue así como Arnau se convirtió en una detectora de oportunidades. En los primeros 10 años de su vida profesional fundó tres agencias digitales en Estados Unidos y América Latina y entre sus clientes se encontraban grandes marcas como McDonald’s, Clorox, Procter & Gamble, ABInBev, Skandia, Bancolombia y Nokia.

Ser paisa y mujer

Dice que nunca fue un impedimento ser de Medellín ni hablar con un marcado acento paisa para lograr el éxito y hacer buenos negocios en el extranjero, su conocimiento del mercado le abría puertas a donde quiera que fuera, interpretaba muy bien la idiosincrasia latina y eso era lo que necesitaban las empresas que querían conquistar mercados en el Sur. “Ellos no estaban enfocados en cómo hablaba sino en lo que yo sabía y ellos no”.

Arnau recuerda que una vez yendo a una reunión con directivos de Pepsi vio en un kiosko la revista People en español, que tenía en su portada los 50 más bellos de la revista en inglés, en cuya versión original eran los 100 más bellos. En medio de la reunión sacó la revista para dar algún ejemplo y al darse cuenta de que esta versión traía una selección más pequeña les dijo: “Bueno, perdón, los hispanos solo tenemos 50 bellos”, y eso le ayudó para que sus clientes entendieran que había diferencias muy grandes entre latinos y estadounidenses y que los primeros eran tratados como un mercado chico, cuando ya debían ser uno importante y relevante en Estados Unidos.

Tampoco sintió que ser mujer fuera un obstáculo, porque no lo era en su mente. “Trabajé mucho en Colombia y en Estados Unidos donde las mujeres estamos presentes en todas las industrias, la situación es más difícil, por ejemplo, en México”, dice Arnau y recuerda que en una oportunidad llegó con su socio a presentarle una propuesta a un cliente y fue ignorada, el prospecto le preguntaba todo a su socio, pese a que fuera ella quien contestara.

Pero con el tiempo se dio cuenta que sí hubo momentos en los que ocurrieron cosas incómodas que habían sucedido únicamente porque era mujer, “es que aprendimos a crecer con la discriminación”, entiende ahora. Y cuenta que cuando era muy nueva en el negocio se organizaba muchísimo pues sentía que era necesario para ocupar un lugar, pero se fue relajando porque se cansaba mucho en el transporte público en tacones o vestidos y hasta darse cuenta de que la apariencia no era tan importante en el negocio que desarrollaba; sin embargo, un día un cliente le dijo: “Pero maquíllese un poquito para estas reuniones”. En ese momento Arnau se rió y hasta se cuestionó si estaba muy informal para visitar a sus clientes.

“Creo que crecimos aceptando un montón de cosas que no están bien, no está bien que te digan cosas así en tu trabajo, ni que te hablen de tu figura o de tu apariencia cuando lo que estás discutiendo es un tema totalmente distinto. Porque entonces qué pasa, ¿cuando uno no está lindo tiene menos valor? No debería ser así. Y eso mismo no se le enrostra a un hombre”, cuestiona años después Andrea Arnau.

Una tiburona

Luego de emprender en varias empresas, empezó a buscar oportunidades por fuera, para financiar proyectos de otros en los que cree que puede aportar más allá del dinero.

“Dedicarse a invertir es algo se ve súper lejano, pero a mí me gustaría inspirar a la gente a que piense que cuando tenga un excedente de capital no se lo gaste en carteras, en bobadas y en carros caros, sino que lo invierta, porque eso te permite diversificar tu riesgo y aprender de muchas historias y de muchas industrias y poder crear empresas de otra manera sin tener que estar ahí, porque uno no tiene tiempo de crear todas las empresas que quisiera”, aconseja desde el lugar en el que está hoy, como tiburona en Shark Tank en sus versiones para Colombia y México (ver Para Saber más).

Hoy esta empresaria paisa tiene en su portafolio cinco empresas propias, otras que ha creado las ha vendido, y 20 emprendimientos financiados. Es una tiburona exigente, que no le da el sí a cualquiera, porque obviamente tiene recursos limitados y no puede ilusionar a un emprendedor que tenga un proyecto sin futuro.