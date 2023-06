El Fenómeno del Niño empezó y la energía se pondrá por las nubes

En ese sentido, Díaz defendió que “en este mismo momento, el precio de la energía en bolsa no está disparado” , aunque reconoció que “sí hubo un incremento unas semanas atrás por un fenómeno seco que se vivió en el país y llevó a un mayor uso del recurso hídrico”.

“Puede que se vea un incremento porque la tarifa tiene un componente de generación y la generación tienen dos subcomponentes (contratos y bolsa) y dado que los proyectos no han entrado en los últimos años, no tenemos suficiente energía para contratos”, expuso.

Como se prevé que los embalses mermarán, lógicamente las centrales hidroeléctricas no podrán atender la demanda , por eso, a Díaz le lanzaron la pregunta del millón: ¿subirán las facturas?

Es bien sabido que, después de la sequía que se vivió hace 31 años, acontecieron otras que el país administró gracias al aprendizaje que dejó el apagón en el gobierno de César Gaviria. Sin embargo, en el preludio de El Niño que llegará este año, hay una realidad adversa: varios proyectos de energías renovables —que debían entregarse para respaldar el parque generador— no entrarán en operación a tiempo.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, reconoció que la energía generada en las hidroeléctricas bajará, “eso significa que será necesario recurrir a otras fuentes de generación, y la energía térmica es más cara”.

“¿En qué estamos trabajando? En que otras alternativas de energía puedan entrar a funcionar simultáneamente con El Niño. Hay plantas solares que ya están listas para entrar, pero por supuesto que se van a impactar los precios”, agregó.

Una subida contagiosa

El costo de la energía es transversal, toda vez no hay ningún otro renglón de la economía que sea capaz de operar sin ella y su incremento puede transmitirse a los precios finales de los demás productos.

En ese orden de ideas, Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, apuntó que el peso de la energía en la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es menos del 3%. Por ello, desde su óptica, el incremento de las tarifas “va a afectar el bolsillo, pero desde el punto de vista del impacto a la inflación, todavía tenemos cierta tranquilidad”.

No obstante, enfatizó en que el valor de la electricidad sigue arriba de la inflación global nacional (12,36%), “eso trae problemas que seguramente se pueden agravar con el tema de El Niño”.

Piden mejorar la focalización de los subsidios a las facturas de energía en el país

El presidente Gustavo Petro fue el encargado de abrir la puerta a una potencial reforma en la ley de los servicios públicos. Y aunque gremios y expertos advirtieron que esa actualización al marco normativo no debe orientarse hacia la exclusión del sector privado en la provisión de energía y agua, sí están de acuerdo en que el punto vital es la asignación de los subsidios.

“Los mínimos vitales deben ser para las personas que no tienen los recursos, no es abrir una compuerta para la fuga de recursos del Estado, hay que saber focalizarlos y hay que llegarle al que no puede pagar, pero hay que denunciar al que se cuele, porque eso es quitarle la plata al que realmente la necesita”, comentó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

En ese punto estuvo de acuerdo Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien comentó que “hay una focalización que no es progresiva, apenas el 20% de los subsidios le está llegando al 20% más pobre del país, hay que rediseñar le mecanismo de focalización y el problema actualmente está atado a los estratos socioeconómicos”.