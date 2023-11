Mientras tanto, los encargados del mantenimiento tratan de reducir costos para estirar el presupuesto y amortiguar la depreciación en los espacios comunes. La situación financiera para algunos propietarios no es favorable y varios argumentan que les toca escoger entre cubrir necesidades básicas o pagar la administración.

Inflación y más inflación

Alexánder Londoño ya lleva ocho años viviendo en una unidad localizada en la Loma del Indio y hace parte del Consejo de Administración.

Después de pandemia, ha observado que la tasa de morosidad viene aumentando a un 20%. Y básicamente, la dificultad la está causando el elevado costo de vida.

“El grueso del costo de la administración está en la vigilancia y los servicios públicos, en esos dos ítems se va el 70% del presupuesto y, obviamente, el incremento del salario mínimo para el personal se ha transmitido”, detalló.

Recuerda que en años antes del 2020, el pago de la administración subía entre 5% y 6%, tasas que parecen muy lejanas si se compara con el 12% que subió para este 2023.

En el Valle de Aburrá, según agentes inmobiliarios y administradores consultados, la tarifa de las administraciones va, en promedio, desde $135.000 hasta $2.000.000. Y de acuerdo con Diego Arango, residente de una unidad en El Poblado, en su caso esa obligación se salió de control porque no contaba con que se iba a incrementar tanto en los últimos dos años.

“Yo vivo con mi pareja y la hija de ella. Cuando compramos el apartamento en 2019, la verdad, el precio de la administración parecía razonable. Pero, la inflación se disparó, mercar, pagar servicios y la mensualidad de la niña nos fue quedando más difícil”, relató el propietario.

“Para acabar de ajustar —añadió— mi señora se quedó sin trabajo a principios de este año y con mi salario nos hemos visto muy apretados. Llegó un punto en que dijimos, bueno: no nos gusta incumplir, pero qué es más urgente, ¿servicios y mercado o la cuota de administración? Obviamente lo más sacrificable ahí era la administración, aunque uno se siente mal porque está en la lista negra de los que no aportan para mantener bien el edificio”.

En medio de esa dificultad, aseguró que tratará de llegar a un acuerdo de pago. Y pese a que le gustaría vender, asegura que la escasez de vivienda en Medellín, por ahora, no le permite conseguir algo que se ajuste más a su bolsillo.

“La casita pierde valor”

Volviendo con Londoño, él indicó que entiende la encrucijada que vive la mayoría de los copropietarios morosos, pero hizo notar que a raíz del hueco que empieza a abrir ese saldo faltante, las administraciones apagan los ascensores en ciertos lapsos del día o recortan la nómina de vigilantes y eso deteriora la percepción de seguridad.

Además, señaló un asunto que cada vez se torna más recurrente: el impacto de los alquileres cortos: “Los Airbnb empiezan a arrendarle a gente que no cuida las unidades, eso hace que se tenga que invertir más en el costo de la administración y ellos pagan lo mismo pero el daño que se hace a la unidad es mayor; las rumbas son pesadas, no faltan los borrachos que dañan los espacios comunes, se van y no les importa”.