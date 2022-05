Dentro de las razones por las cuales los empresarios mipymes no acuden a préstamos bancarios, Acopi encontró que el 20% de estos dijo no contar con un cupo suficiente para acceder a estos, tienen incertidumbre acerca de la situación financiera (18%) y no desean endeudarse más (18%). Finalmente, el 12% manifestó que no acceden a créditos bancarios porque las condiciones del crédito (tasas, plazos y períodos de gracia) no son convenientes para la empresa.