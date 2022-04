A finales de este mes, Medellín será la sede del primera macrorrueda de filantropía, a la cual llegaran 100 filántropos para financiar proyectos en comunidades colombianas por al menos 200 millones de dólares.

Este evento se da luego de un año de trabajo de la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC), y en él se formalizarán los proyectos que ya se vienen cocinando entre los filántropos, sus organizaciones y los entes colombianos que los ejecutarán.

EL COLOMBIANO habló con Viviana Manrique, directora de la ACP, sobre esta iniciativa y sobre un balance de la cooperación internacional en el gobierno del presidente Iván Duque.

¿Por qué es especial esta macrorrueda?

Publicidad

“Porque normalmente se hacen muchas macrorruedas de negocios, pero es la primera vez que se hace una de filantropía y que está dedicada a la cooperación internacional. Vamos a traer más de 100 filántropos de 60 países que están interesados en generar proyectos con cooperación no reembolsable, es decir, aquí no hay negocio, no hay un ánimo de lucro, sino que son donaciones que se entregan al país a través de recursos de sus fundaciones, sus organizaciones o a nivel individual. Ya tenemos 202 proyectos estructurados, que fueron formulados con los filántropos, en un trabajo previo que realizamos, de acuerdo con sus temas de interés, sus sectores y a su experticia, de modo que en el evento podamos sentarlos con el par colombiano que ejecutaría su proyecto sea sector público, o sea sector privado. Tendremos más de 80 reuniones bilaterales que se van a dar en 36 horas para formalizar los proyectos, que ya están formulados”.

¿Qué tipo de proyectos?

“Por ejemplo, tenemos un proyecto de las navieras internacionales que van a traer al puerto de Barranquilla un hotel barco y desde allí van a capacitar a más de 300 jóvenes por semestre en bilingüismo y en servicios para todo lo que necesita un barco de crucero; una vez termina la capacitación son empleados por todas las navieras internacionales para irse en los cruceros. Tenemos otro proyecto donde nos entregan la tecnología para elaborar en Colombia las lámparas led, que son las que se les ponen a los niños cuando nacen para evitar la ictericia, una herramienta que no existe en los hospitales en zonas vulnerables. Tenemos otro de cara a lo que se llama el ‘apagón analógico’ que se dará a partir del próximo 1° de enero, cuando ya no funcionarán los televisores de caja que están en algunas zonas rurales, este proyecto viene de Samsung Corea y es piloto en el que las familias entregan el televisor que ya no funciona y les entregan un televisor digital”.

Publicidad

Antes de esta macrorrueda, ¿cómo llegaba la filantropía a Colombia?

“Solamente llegaba a partir del relacionamiento que ha tenido el presidente Duque, que se ha dedicado mucho a trabajar en estas áreas, generalmente invitados por él o que se han encontrado en algunos eventos internacionales, más que todo por voluntad de los filántropos en Colombia, pero más por un relacionamiento diplomático que por una convocatoria oficial a la filantropía”.

¿Cómo se logró tener a estos 100 filántropos pensando en estos 202 proyectos?

Publicidad

“Hicimos una revisión a finales del año pasado con nuestras embajadas, nuestros consulados en el exterior y con las oficinas de Procolombia para que nos dijeran cuáles son esas organizaciones o esas fundaciones que tienen interés desde la filantropía en cada uno de los países donde tenemos presencia. Nos mandaron un listado de más de 500 filántropos, hicimos la convocatoria y después nos confirmaron 100 que estaban interesados en venir a formular proyectos o a conocer qué proyectos podrían financiar”.

¿Cómo se hizo la selección de proyectos?

“Con varios criterios, el primero que estuvieran relacionados con las necesidades que tenemos en el país; dos, que tuviéramos un par colombiano que pudiera responder a esa necesidad; y tres, que respondieran a la competitividad y productividad en los departamentos y municipios”.

Publicidad

Ya solo quedan cuatro

meses de este Gobierno, ¿cuáles son esos principales resultados que entregará el presidente Iván Duque frente a la cooperación internacional?

“Este ha sido el gobierno que más ha captado recursos de cooperación internacional. En el sistema Cíclope hemos hecho una medición entre el 2014 y el 2018 cuando aproximadamente estaban entre 400 y 500 millones de dólares anuales de cooperación, en el gobierno del presidente Duque arrancamos con 600 millones de cooperación y para este último año ya llevamos 932 millones que se lograron solo en 2021. Eso significa que estamos dentro de las prioridades internacionales”.

Durante muchos años la cooperación internacional llegó al país especialmente a proyectos de conflicto y paz, ¿cuáles fueron las prioridades durante estos cuatro años?

“Efectivamente cuando inicia el Gobierno del presidente Iván Duque nos dimos cuenta de que la cooperación está dirigida a cómo implementar el proceso de paz, incluso la mayoría de los proyectos de cooperación, yo me arriesgaría a decir que el 70%, estaban dirigidos a implementar las acciones del proceso y por los países garantes del proceso de paz. Pero a medida que pasa el tiempo y con la pandemia se replantearon las prioridades internacionales, entre ellas el sistema de salud, toda la agenda internacional en el 2020 se detuvo y se reformuló hacia la salud, hacia las vacunas, tuvimos más de 1.000 millones de dólares en ese año de cooperación internacional que llegaron a la atención de migrantes y a la covid 19. Y ya para 2021 y 2022 estamos teniendo una transformación muy interesante que es reactivación económica, entonces tenemos filántropos, cooperantes y agencias de cooperación interesados en hacer proyectos de empleabilidad y de generación de emprendimientos de sistemas productivos”.

¿Y hubo algún desestímulo para la inversión en proyectos de paz?

“No realmente, los recursos que se consignaron en los diversos fondos internacionales que están dirigidos a estos proyectos se han mantenido, incluso los países garantes tienen dentro de su estrategia con Colombia el aporte que realizan a estos procesos y a esos municipios PDET que se priorizaron en el proceso de paz; pero sí ha habido otro tipo de intereses, que por los entornos y por las dinámicas de estos últimos dos años en el mundo han replanteado otras temáticas”