"No me pienso desprender del petrismo": Roy Barreras

31 de octubre de 2025

El exsenador y embajador de Colombia en Reino Unido visitó Antioquia pocos días después de lanzarse oficialmente a la Presidencia. Está convencido de que puede ganarle a Iván Cepeda en la consulta en marzo y llegar a la Casa de Nariño con sectores de izquierda y centro....