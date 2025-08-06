bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin La asombrosa expedición submarina que es viral en redes sociales

Una inédita expedición científica en el Atlántico Sur se convirtió en un fenómeno viral en Argentina. Millones de personas siguen en tiempo real, a través de YouTube, las imágenes captadas por un robot submarino que explora por primera vez el Cañón de Mar del Plata...