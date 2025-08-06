x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

La asombrosa expedición submarina que es viral en redes sociales

06 de agosto de 2025

Una inédita expedición científica en el Atlántico Sur se convirtió en un fenómeno viral en Argentina. Millones de personas siguen en tiempo real, a través de YouTube, las imágenes captadas por un robot submarino que explora por primera vez el Cañón de Mar del Plata...

Todos los videos

Ver más