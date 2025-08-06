x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

El puente colgante más alto del planeta está listo, ¿sabe dónde está localizado?

06 de agosto de 2025
El Colombiano

China está por inaugurar el Puente del Gran Cañón Huajiang, que se convertirá en el puente más alto del mundo con 625 metros de altura sobre el río Beipan. Ubicado en la provincia de Guizhou, supera por 282 metros al actual récord mundial. Esta obra de ingeniería de 2,890 metros de longitud no solo conectará regiones montañosas reduciendo el tiempo de viaje de una hora a un minuto, sino que incluirá atracciones turísticas únicas como un restaurante suspendido, pasarelas de vidrio y el salto bungee más alto del mundo. La inauguración está programada para la segunda mitad de 2025, consolidando a China como líder mundial en infraestructura extrema....

El Colombiano
El Colombiano

Todos los videos

Ver más