Elecciones 2026 | Entrevista a Juan Manuel Galán

03 de marzo de 2026

2026-03-04 11:21:31

El candidato presidencial del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, visita Medellín para hablar de sus propuestas y de la Gran Consulta de marzo, de la que hace parte.

EL COLOMBIANO y Teleantioquia se unen en estas elecciones para traer a los protagonistas de las elecciones y la mejor información.

Antioquia vota por Colombia....