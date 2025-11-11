bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin “Colombia no hizo la tarea de mirar a China como lo hicieron Perú o Chile, pero nunca es tarde.”

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En esta entrevista con El Colombiano, el exembajador Luis Diego Monsalve presenta su libro El dragón amurallado, una obra en la que narra cómo fue representar a Colombia en China, uno de los destinos diplomáticos más complejos y fascinantes del mundo.

Monsalve, quien vivió tres años y medio en Beijing, comparte los aprendizajes, desafíos y anécdotas que inspiraron su libro: desde el choque cultural y la barrera del idioma hasta la disciplina y el desarrollo tecnológico que caracterizan al gigante asiático. También cuenta cómo enfrentó el inicio de la pandemia del COVID-19 desde el epicentro de la crisis y cómo organizó el vuelo humanitario desde Wuhan hacia Colombia.

A lo largo de la conversación, el autor reflexiona sobre el papel de China en el mundo, la transformación que ha vivido en las últimas décadas y las oportunidades que Colombia aún tiene por aprovechar en su relación con Asia. El dragón amurallado es, en sus palabras, “una invitación a entender y mirar a China sin prejuicios,...