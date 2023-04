No mate a ese insecto que se le parece a un zancudo: es tan importante para el medio ambiente

Hace un par de días la historia de un mosquito gigante se hizo viral en Twitter: “Hola, me presento, soy un tipula, comúnmente conocido como ‘mosquito gigante’. Por el desconocimiento de muchas personas, me están quitando la vida sin ser un peligro para la salud humana”. El mensaje ponía sobre la mesa un tema sobre el que hay que debatir: aunque le dé miedo, es importante no matar a esos seres vivos que se encuentra en el día a día.

Los insectos habitan la Tierra desde hace más de 400 millones de años, mucho antes de que aparecieran los primeros humanos, y al lado de las demás especies que conforman el reino animal hacen posible que la vida exista tal y como se le conoce hasta ahora.

Ellos, claro, tienen sus propias relaciones ecológicas y sus funciones ecosistémicas a través de las cuales se puede conocer el estado de conservación de los lugares que habitan o han dejado de habitar, explica Marta Wolff, directora de la Colección Entomológica Universidad de Antioquia (CEUA) y del Grupo de Entomología del mismo campus:

“En los ecosistemas acuáticos como ríos o lagos, la presencia de ciertas especies de las órdenes Ephemeroptera (moscas efímeras), Trichoptera o Odonata (libélulas), entre otras, pueden decirnos que esos cuerpos de agua están en buenas condiciones, y su ausencia nos puede alertar sobre el deterioro de los mismos”, lo cual sucede porque cuando una parte (ficha) de este complejo que es la naturaleza se debilita o desaparece, el deterioro general se manifiesta en la pérdida de la vida y de la desertificación.

Cosa que sucede en los ecosistemas terrestres, en los bosques, por nombrar alguno, que le deben su existencia a la diversidad de organismos que emergen en ellos, y por la manera en la que se relaciona, aunque es importante comprender que independiente del tipo que sean (acuáticos o terrestres), los insectos ayudan a sostener la vida. ¿Y cómo lo hacen? Responde Robinsson Delrío-Mejía, biólogo y experto en insectos del equipo de Corantioquia y la Universidad CES que busca la protección de la fauna silvestre:

“Ellos controlan las poblaciones de otros animales, ayudan a la polinización y reciclan la materia orgánica. Esto de reciclaje de la materia orgánica significa que algunos insectos utilizan la materia fecal de otros animales o son descomponedores de, por ejemplo, un animal muerto o de trozos de madera para ayudar a reintegrar toda esa energía al ecosistema para que las plantas, los hongos o las bacterias la puedan aprovechar. Son necesarios para mantener el equilibrio en el planeta Tierra”.

Por eso no hay razón para ir por la vida matándolos, sin embargo, resulta algo común entre los hábitos de los citadinos, y en muchos de los casos, tal como le sucede al bicho de la familia Tipulidae (compuesta por varias especies de las cuales solo en Colombia viven aproximadamente 38, y al menos la misma cantidad aún sin descubrir) y de la orden Diptera que se hizo viral en Twitter a través de la cuenta Enséñame de ciencia: “No me alimento de tu sangre —continuaba explicando el animal—, no soy un hematófago. Me alimento del néctar de las flores y ayudo a polinizar, algunos inclusive no nos alimentamos en nuestra fase de imago, pero somos una fuente nutritiva de alimento para aves y otros insectos”.

Según Jhon César Neita, curador de la Colección de Insectos e Invertebrados del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, es cierto, ese mosquito o zancudo, que se reconoce de los otros con los que se les confunde por tener seis delgadas y largas patas, una cabeza pequeña y el movimiento de balanceo que hace cuando está posado sobre una superficie, “contribuye muchísimo a la degradación de la materia orgánica en los procesos de descomposición”, por lo que es común encontrarlos en casa si se tiene un cultivo orgánico o un modelo de compostaje cerca.