¿Qué dice la iridiscencia de las mariposas morpho?

Millones de criaturas aladas habitan los rincones del trópico. Algunas son famosas por sus funciones ecosistémicas, otras por sus formas de vuelo y otras por la manera en que se ven, como es el caso de las mariposas del género Morpho, que se caracterizan por tener grandes tamaños, puesto que sus envergaduras varían entre las tres pulgadas de la Morpho rhodopteron, y las 8 de la Morpho hecuba.

Aunque su fama radica principalmente en el llamativo e imponente color azul metálico del que son dueñas, pese a que ese color no es más que el reflejo de la luz —a escalas microscópicas— sobre las escamas diminutas que componen sus alas. Escamas que miden más o menos una décima de milímetro cada una.

“Un fenómeno comúnmente conocido como coloración estructural o iridiscencia”, según explican en el blog Ecología Verde, y que llevó a un grupo de académicos de cuatro países diferentes a postular el proyecto Physics goes wild: studying the evolution of iridescence and its perception in Amazonian butterflies, ante una convocatoria de la organización europea Programa de Ciencias de la Frontera Humana que buscaba financiar investigaciones sobre los Mecanismos complejos de organismos vivos, obteniendo un resultado positivo, una beca y una subvención de 1.5 millones de dólares para desarrollarlo.

Uno de esos académicos es Marco Antonio Giraldo Cadavid, profesor y coordinador del Grupo de biofísica, adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, quien previamente había realizado un estudio al respecto con investigadores de Japón, Estados Unidos y Holanda, en el que concluyeron que “dependiendo de la organización de las nanoestructuras de las alas de las mariposas, se puede identificar cuáles son más recientes, en términos evolutivos, y cuales son más antiguas, ya que mientras menos nanocapas de quitina tengan las escamas de las alas, más ancestrales son”.