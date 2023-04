Los búhos no son “aves de mal agüero”

A los búhos los puede ver desde su ventana si vive en una zona con árboles: en el Valle de Aburrá hay siete de las 28 especies que viven en Colombia, el tercer país con más ejemplares de la región después de Perú y México que tienen, cada uno, 32.

Son aves fascinantes que no han tenido una estancia fácil en la Tierra, pese a las ventajas que tiene su cuerpo, como que giran su cabeza 360 grados, pues desde la antigüedad clásica hasta la época reciente han sido la encarnación del bien y del mal.

Para los mayas representaban el ave mensajera del inframundo y a su vez la fertilidad. Dentro de la literatura, el obispo San Isidoro de Sevilla los describió en su libro Etimologías (625) como “aves lúgubres a las que se ven de día y de noche merodeando por los cementerios”.

El novelista F. Scott Fitzgerald (1925) le concedió a uno de sus personajes de El gran Gatsby, al hombre Ojos de Búho, el amor por los libros y el misterio, un tinte de sabiduría con el que igual los expone Disney en Bambi y en las Miniaventuras de Winnie Pooh.

Todas son connotaciones, características y rasgos impuestos. La relación con los malos augurios no es cierta.

“Sí lo es que las autoridades ambientales y, en general las entidades encargadas de velar por la fauna, deben sensibilizar y educar sobre el tema, sobre la función ecológica que tienen. En esta región no hay tantos problemas con esas supersticiones, pero otras zonas del país sí los tienen”, cuenta Juan Ochoa, médico veterinario y autor de la Guía fotográfica de las aves del Valle de Aburrá.

Juan se refiere a que, por ejemplo, en la costa Caribe suelen relacionarlos con brujas, entonces la comunidad en muchas oportunidades los apedrea, desconociendo la función ecosistémica que representan al encontrarse en la cima de la cadena trófica y lo que ello supone: son importantes depredadores para controlar plagas.

Además, no “hay planes de manejo y conservación diseñados específicamente para ellas, aunque muchas estén presentes en áreas con algún grado de protección, ya sean gubernamentales (Parques Nacionales Naturales, Parques Regionales) o reservas privadas”, se lee en el libro Los búhos neotropicales, diversidad y conservación (2015).

No obstante, hay algunas campañas y artículos esporádicos que las autoridades ambientales publican en Antioquia para protegerlos y procurar su conservación como Paremos ya los cuentos: los búhos no son aves de mal agüero, de Corantioquia, o Las especies no carismáticas, del Área Metropolitana.

Muy cerca a usted