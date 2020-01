Azules, amarillas y rojas: las bolsas de colores para reciclar

Pero tranquilo. Este no es un artículo sobre leyes, es sobre esas bolsas de colores, sobre si son útiles o no y cómo puede sumarse a esta iniciativa de manera correcta.

Así funciona en Colombia

En diciembre del año pasado el Ministerio de Ambiente, junto con el Ministerio de Vivienda, expidió una resolución en la que se eligieron tres colores que se deben usar para separar los residuos en casas, hospitales, colegios y cualquier establecimiento.

Leonardo Gómez, director administrativo de la Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín, explica que esta “es una forma de simplificar el mensaje frente a la ciudadanía”, es decir, una manera de indicarle a la sociedad cómo, en pasos sencillos, se puede reducir el impacto negativo al medio ambiente.

Además, no es solo una invitación, sino que se convierte en un deber que en caso de ser incumplido se sancionará con multas desde enero de 2021. En esa resolución se clasificó el mayor número de residuos por cada color para que no haya espacio a equivocaciones ni la sensación de que es tan difícil que no se quiere hacer.

Así entonces, solo un color aplicará para depositar vidrios, envases plásticos o metálicos y papeles, reduciendo el número de 3 colores de bolsas a solo 1.

Entonces, las 3 bolsas que debe implementar serán blancas, para todos los residuos reciclables o aprovechables, verdes, para los orgánicos, y negras para todo lo demás.