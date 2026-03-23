Los últimos 11 años han sido los más calurosos desde que hay registros climáticos

Los últimos once años, desde 2015 hasta 2025, fueron los más calurosos desde que se tienen registros, advirtió este lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su último informe.
Lea: El mundo ya está en la era de la “bancarrota hídrica”, según informe de la ONU: ¿qué significa esto?
“Cuando la historia se repite once veces, ya no es una coincidencia, es una llamada a actuar”, subrayó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al publicarse el nuevo estudio de la OMM.
En el Informe sobre el Estado Global del Clima, la OMM alertó que 2025 fue el segundo o el tercer año más caluroso desde que se empezó a medir este parámetro hace 176 años, a mediados del siglo XIX.
La temperatura media anual cercana a la superficie fue prácticamente un grado y medio (1,43°C) más alta que la media preindustrial, que data de entre 1850 y 1900.