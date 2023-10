En un planeta que se calienta, árboles como robles y álamos emitirán compuestos que exacerban la mala calidad del aire, al contribuir a la generación de aersoles y ozono troposférico.

Es la conclusión de un estudio liderado por Tom Sharkey, profesor en el Instituto de Resiliencia Vegetal de la Universidad Estatal de Michigan y que se publica en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El problema es que el mismo compuesto, llamado isopreno, también puede mejorar la calidad del aire limpio y al mismo tiempo hacer que las plantas sean más resistentes a factores estresantes, incluidos los insectos y las altas temperaturas.

“¿Queremos que las plantas produzcan más isopreno para que sean más resistentes, o queremos que produzcan menos para no empeorar la contaminación del aire? ¿Cuál es el equilibrio adecuado?”, pregunta Sharkey en un comunicado. “Esas son realmente las preguntas fundamentales que impulsan este trabajo. Cuanto más entendamos, más eficazmente podremos responderlas”.