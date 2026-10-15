Primer capturado por el asesinato en caso de hurto de Esteban Ramírez en Belén Rosales, Medellín

Las autoridades capturaron al primer presunto responsable del asesinato del jefe de ventas de Coca-Cola, Esteban Ramírez Parra, en un intento de caso de hurto en el barrio Belén Rosales, de Medellín, el pasado 18 de septiembre. Se trata de la persona que estaría manejando la moto que interceptó el vehículo para cometer este robo, que acabó en homicidio.
El detenido es Yohandri Eduardo Rodríguez Aular, de 21 años, y quien es conocido con el alias de Waoo. Su detención se produjo en la comuna 4 (Aranjuez), de Medellín, luego de que encontraran las evidencias suficientes de su participación en este crimen.