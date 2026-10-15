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Primer capturado por el asesinato en caso de hurto de Esteban Ramírez en Belén Rosales, Medellín

Al procesado, de 21 años, lo detuvieron en la comuna 4 (Aranjuez), de Medellín, y lo señalan de manejar la moto usada para interceptar el vehículo y cometer el crimen.

  • Por el homicidio de Esteban Ramírez Parra (arriba), de 37 años, el pasado 18 de septiembre, las autoridades capturaron al Yohandri Eduardo Rodríguez Aular (abajo), alias Waoo. FOTOS: CORTESÍA
    Por el homicidio de Esteban Ramírez Parra (arriba), de 37 años, el pasado 18 de septiembre, las autoridades capturaron al Yohandri Eduardo Rodríguez Aular (abajo), alias Waoo. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Las autoridades capturaron al primer presunto responsable del asesinato del jefe de ventas de Coca-Cola, Esteban Ramírez Parra, en un intento de caso de hurto en el barrio Belén Rosales, de Medellín, el pasado 18 de septiembre. Se trata de la persona que estaría manejando la moto que interceptó el vehículo para cometer este robo, que acabó en homicidio.

El detenido es Yohandri Eduardo Rodríguez Aular, de 21 años, y quien es conocido con el alias de Waoo. Su detención se produjo en la comuna 4 (Aranjuez), de Medellín, luego de que encontraran las evidencias suficientes de su participación en este crimen.

Según la Fiscalía, “Rodríguez Aular, al parecer, condujo el automotor y lo estacionó en inmediaciones de un establecimiento, mientras su acompañante ubicó al jefe de compras, e identificó el momento en el que salió del lugar y tomó un vehículo particular en compañía de su hermana”.

Los hechos ocurrieron en la calle 30 con la carrera 70, en este barrio de la comuna 16 (Belén) sobre las 10:00 de la noche de ese viernes, cuando Ramírez Parra, de 37 años, abordó el carro de su hermana y dos hombres en una moto los interceptaron, simulando un accidente de tránsito.

En ese momento, el pasajero de la motocicleta se bajó del vehículo y con un arma de fuego les empezó a pedir sus pertenencias, como dinero, celulares y joyas. La víctima, al no entender las peticiones de los delincuentes, recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza que le provocó la muerte, un día después, en la Clínica Medellín Occidente.

“Rodríguez Aular presuntamente chocó de manera intencional la motocicleta contra el carro en el que se transportaban las víctimas para obligarlas a detenerse. Inmediatamente el parrillero intimidó con un arma de fuego a la mujer y le arrebató una cadena y un teléfono de gama alta, avaluados en siete millones de pesos”, señaló el reporte del ente acusador.

Entérese: Él era Esteban, el hombre al que asesinaron por robarle una cadena y dos celulares en Belén Rosales, Medellín

Al capturado, oriundo de Juan de la Cruz, Atlántico, se le imputaron cargos por los delitos de homicidio, hurto y porte ilegal de armas de fuego, a los cuales no se allanó ante el juez de control de garantías en las audiencias concentradas. Sin embargo, fue enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial.

Investigadores del caso indicaron que este hombre se desempeñaba como vendedor de comidas rápidas, pero también es señalado de participar en varios hurtos en Medellín. Aún no se ha establecido si tiene vínculos con alguna estructura criminal del nororiente de la ciudad.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer quién más habría estado con alias Waoo en el momento del crimen para presuntamente accionar el arma de fuego que acabó con la vida de este publicista, quien había llegado desde Armenia, Quindío, para disfrutar unos días con su familia.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Quién fue capturado por el asesinato de Esteban Ramírez Parra en Medellín?
Las autoridades capturaron a Yohandri Eduardo Rodríguez Aular, de 21 años, conocido con el alias de Waoo. Según la investigación, sería el hombre que conducía la motocicleta utilizada para interceptar el vehículo de las víctimas durante el intento de hurto.
2. ¿Dónde y cuándo ocurrió el asesinato de Esteban Ramírez Parra?
El hecho ocurrió el viernes 18 de septiembre, hacia las 10:00 p. m., en la calle 30 con carrera 70, en el barrio Belén Rosales, comuna 16 de Medellín.
3. ¿Cómo ocurrió el homicidio del jefe de ventas de Coca-Cola en Medellín?
Dos hombres en una motocicleta interceptaron el vehículo en el que se movilizaban Esteban Ramírez Parra y su hermana, simulando un accidente de tránsito. Uno de los presuntos delincuentes los intimidó con un arma de fuego para robarles sus pertenencias y le disparó a Ramírez Parra en la cabeza. La víctima murió al día siguiente en la Clínica Medellín Occidente.

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