“Me ponían a aguantar hambre para volverme heterosexual”: el testimonio de joven gay al que una iglesia cristiana intentó “convertir”

“A veces no es tan fácil contar todo lo que uno tuvo que pasar, porque son procesos en los que se ejerce diferente violencia. En cuanto al proyecto de ley, yo hago parte del equipo de activistas que lo acompaña. Estuvimos hace tres semanas en el Congreso en el primer debate en la Comisión Primera y ahí sigue en curso esta ley que prohíbe todo tipo de terapias. Esas terapias no solo existen en Colombia”.

“Mi primera marcha a los 18 años fue una experiencia que me tocó el corazón. Porque esa marcha significa, entre otras cosas para nuestra población, la oportunidad perfecta para salir a la calle, para salir a tomarnos el espacio público y defender lo que creemos, defender nuestras formas de amar, nuestras formas de ser, nuestras formas de reafirmarnos ante la sociedad, de expresar nuestras identidades de género. Y a mí en lo particular me emociona mucho porque yo soy una de las personas que lo coorganiza. La Alianza Social LGBT de Antioquia durante nueve años ha organizado las logísticas y las y planeaciones necesarias para realizar la marcha. Es un triunfo enorme porque yo estoy detrás de la marcha durante cuatro o cinco meses con todo el equipo”.

¿Qué pasó entonces?

“La iglesia entonces me dijo ‘te sometes a la terapia de conversión o le contamos a tu familia’. Y claro, yo por todo el temor y todo el miedo de qué iba a pensar mi familia o qué iba a decir, me sometí a esa terapia. Me prohibieron y me restringieron mi participación ciudadana y política en un montón de espacios. Básicamente me dijeron ‘no se junte con esa gente ni por el berraco’. Me sometían a ayunos, a vigilias, a cadenas de oración y a ‘espacios en el oratorio’. Así lo llaman ellos, pero no era nada más ponerme a aguantar hambre durante ocho días rogándole e implorándole a Dios que me quitara lo homosexual.

Me dejaban en un cuarto a oscuras, tirado en una alfombra; me llenaban de aceite ungido el cuerpo y me dejaban ahí media hora, 40 minutos y todo el tiempo ejerciendo violencia psicológica sobre mí. Me decían que yo estaba haciendo algo malo, que era un pecador, que tenía que pedirle a Dios que me cambiara.

Cuando yo intento salir de esa terapia, generan una presión en mi familia tan grande que los convencen de quitarme el apoyo para estar en la universidad. En ese momento cursaba segundo semestre en la Universidad de Antioquia. Querían quitarme el apoyo económico hasta que yo cambiara, hasta que yo volviera a ser heterosexual”.

Usted dice que entró cuando tenía dieciséis años en segundo semestre seguía allí. Usted era un menor de edad, ¿esto significaría que la iglesia tomó la decisión de aplicarle esa terapia sin permiso, sin consentimiento de sus padres?

“Así es”.

¿Y esto no supone una ilegalidad o implicaría una posible denuncia contra esta iglesia?

“Es lo que justamente estamos buscando a través de este proyecto de ley, que busca darle un agravado al tipo penal, pero también establecer en un marco legal y jurídico qué es una terapia de conversión. Hoy, cuando yo voy a presentar la denuncia, entre comillas, ¿a razón de qué la voy a denunciar? Uno podría decir que eso es tortura, y realmente eso es tortura y es lo que hoy queremos visibilizar”.