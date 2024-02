Y es que si bien desde afuera la cancha pareciera en óptimas condiciones, el ojo experto de la comunidad empieza a hacer ver que el arreglo contratado por parte del Inder y de Metroparques no fue lo que se esperaba.

Por ejemplo, un costado de la cancha se observa inclinado, como si el terreno que sostiene las losas de cemento estuviera cediendo ante el peso de estas. Además, la vistosa pintura con la que fue adornado el suelo de la cancha no es apta para prácticas al aire libre pues cuando se moja la superficie se vuelve una resbaladiza pista que ya ha causado lesiones a los deportistas que la usan, según señaló un líder social de la zona.

Ruiz también se lamentó porque –aunque las obras se hicieron en parte con Presupuesto Participativo– los obreros de la empresa Grucon, el contratista, terminaron haciendo lo que se le había requerido desde el Inder y Metroparques y no lo que la comunidad había expresado como necesario ante estas mismas entidades en diferentes reuniones.

De acuerdo con la comunidad, la intervención de la cancha comenzó en julio y pese a que estaba prevista para septiembre hasta ahora no se ha materializado, pues consideran que los arreglos en los escenarios deportivos todavía están a “medio hacer”.

“Este es el centro integral para los casi 70.000 habitantes del Limonar 1 y 2. Se supone que cuando el Estado viene a hacer un trabajo, lo lógico es hablar con los líderes para conocer las necesidades de la comunidad para que desde el principio sepan que hay que hacerse. Pero de la Alcaldía llegaron acá dizque con unos ‘ítems’ que tenían que cumplir en las obras. Pero acá no es de cumplir eso, sino de satisfacer las problemáticas que tenemos. ¿No?”, añadió.

Sin embargo, pese a que en el Limonar 2 esperaban la obra para octubre, todavía se ven obreros haciéndole retoques. Otra queja más es que, como quedó registrado en un acta, a la comunidad nunca se le ha informado cuánta plata se ha invertido en el mantenimiento del espacio, ya que ni siquiera la placa informativa que por norma se debe poner en toda obra pública fue instalada.

Pero, ¿cómo es que no ha habido supervisión de una obra tan simple pero que podría dar cuenta de varios asuntos detrás? Según Ruiz, la interventoría a cargo de Metroparques ha brillado más por su ausencia que por su acción.

“Metroparques vino en su inicio sobre todo a las reuniones, pero no volvió más desde noviembre”, apuntó. Consultada sobre este tema en particular, la nueva administración del Inder indicó que en el momento está revisando con sus homólogos de Metroparques este y otros escenarios que no cumplen con las especificaciones técnicas ni compromisos para hacer así las respectivas reclamaciones.