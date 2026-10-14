Segunda temporada de aire crítico en el Valle de Aburrá: qué se espera y qué harán las autoridades

Cuando cae la tarde y las nubes grises cubren el Valle de Aburrá, el aire parece quedarse quieto sobre la ciudad. Como suele ocurrir durante la segunda temporada de lluvias del año, inició un periodo crítico de calidad del aire.
Desde el 13 de octubre y hasta el 24 rige en el territorio metropolitano el segundo periodo de gestión de episodios de contaminación atmosférica de 2026, declarado por el Área Metropolitana mediante una resolución. Corantioquia, autoridad ambiental de la zona rural, también adoptó dicha resolución.
La razón de fondo es geográfica y climática. El Valle de Aburrá es una cuenca angosta y semicerrada, rodeada de montañas, donde los contaminantes se dispersan con dificultad cuando hay estabilidad atmosférica prolongada y poca ventilación.
A eso se suman las emisiones de vehículos e industrias y el humo de quemas e incendios de cobertura vegetal, cercanos o lejanos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda límites que aún el Valle de Aburrá no cumple. Por ejemplo, para el caso de partículas finas menores a 2,5 micras (PM 2.5), recomienda una media de exposición de 15 microgramos por metro cúbico.
Sin embargo, las estaciones del Siata a la fecha de este 14 de octubre reportan una media de hasta 26 en algunas estaciones. Solamente en algunas, como Santa Elena o Barrio El Poblado, reportan números de 5 a 7.
Igualmente, aunque la recomendación de la OMS sea 15, la norma ambiental en Colombia sigue muy por encima. Según la resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la normativa vigente dicta que los máximos niveles permisibles son de 37 microgramos por metro cúbico en un promedio de 24 horas, más del doble de lo recomendado por la OMS.
Entérese: La ciencia revela el lado oculto del aire en Medellín