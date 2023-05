“Para mí es una felicidad”: Roger Martínez, primer doctor en Ingeniería graduado del ITM

Tras terminar con éxito ocho niveles de un Doctorado en Ingeniería, Roger Alexander Martínez Ciro, un hombre de 36 años, se convirtió en el primer doctor graduado de la Institución Universitaria ITM.

Roger se graduó entre honores, al lado de otros estudiantes que culminaron distintos programas no doctorales que también ofrece la institución. “Para mí es una felicidad, no solamente porque tengo un título como doctor, sino porque también me podría convertir en un referente para los compañeros que vienen realizando estudios en el programa”, manifestó.

El nuevo doctor en Ingeniería es docente del ITM y también es tecnólogo en Telecomunicaciones, ingeniero en Telecomunicaciones y magíster en Automatización y Control. Roger hizo todos sus estudios en la ciudad, donde una tía lo acogió tras ser víctima de desplazamiento por causa del conflicto armado, desde San Francisco, en el Oriente antioqueño.

En medio del orgullo que siente, Martínez también agradeció a su esposa por acompañarlo y apoyarlo en la ardua tarea de culminar el doctorado. Asimismo, invitó a otros estudiantes del ITM a no desistir en sus estudios: “Cuando somos persistentes en todo lo que queremos conseguir, los logros que se van dando; hay que tener paciencia, que disfruten mucho el proceso antes finalizar sus estudios”.

Durante la ceremonia de graduación, Roger recibió la distinción meritoria que entrega el Consejo de Facultad de Ingeniería por desarrollar y sustentar la tesis doctoral, que tituló “Sistema de comunicación por luz visible para posicionamiento en interiores basados en esquemas de modulación y/o multiplexación”.