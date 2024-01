Pero el resto de la plata tampoco se vio. Las obras empezaron en septiembre. Estaban pactadas para terminar en dos meses y ya van para cinco de unas obras que no tienen ni pies ni cabezas. Dice el rector que de cuenta de la intervención les toca estudiar con pico y placa pues apenas tienen espacio para 11 de los 14 grupos de bachillerato. No construyeron el restaurante escolar y los tienen sin alimentación digna, y de las tres unidades sanitarias que existían solo habilitaron una y hasta destruyeron una batería sanitaria que tenían para estudiantes con discapacidad. Con todos estos problemas, los estudiantes han tenido que embutirse como puedan en el laboratorio y hasta improvisando el auditorio para perder la menor cantidad de clases.

Otras historias que escuchó el secretario Patiño denunciaron irregularidades similares con la ejecución de las vigencias futuras. Colegios que parecen que los hubiera arrasado un ciclón porque las obras quedaron a medias pues según el contratista se acabó la plata para los materiales; colegios donde ‘arreglaron’ lo que estaba bueno y dañaron aulas y espacios comunes; colegios donde se quedaron esperando noticias de la plata y las obras que nunca llegaron. Según las cifras que entregaron ayer Patiño y la directora de la EDU, Luz Ángela González, de los 223 colegios que tenían que ser intervenidos en 2023 con recursos por $182.000 millones, solo en nueve sedes culminaron obras, aunque no han sido recibidas por la Secretaría ni mucho menos por los rectores y la comunidad educativa, a quienes dejaron por fuera de todo el proceso y no dejaron margen para hacer veeduría.

En otras 46 sedes las obras marchan a ritmo, pero en otras 121 hay retrasos, 40 están en riesgo, 24 se quedaron sin proceso contractual, otras cinco quedaron suspendidas por supuesta falta de materiales y otras dos no fueron contratadas. A estas se suman 16 que quedaron en un limbo jurídico pues arrastran líos por obras inconclusas desde 2022.

Según el balance que entregaron Patiño y González, las 188 sedes que deben arrancar obras este año tampoco tienen un panorama muy alentador. Hay 160 que no tienen ni diagnóstico ni presupuesto. Ante el aluvión de denuncias y reclamos que los rectores señalaron ante el secretario, Patiño les pidió que eleven con pruebas y fotos unos procesos ante la Contraloría para que se investigue. Sin embargo, no cayó del todo bien entre los rectores que el secretario no hubiera ofrecido compromisos concretos, pues señalan que aunque el desbarajuste para arreglar los colegios con las vigencias futuras lo dejó Quintero, la administración de Federico Gutiérrez tiene que encontrar la forma de brindar soluciones y no dejar solas a las instituciones con un problema que los desborda y a muchas las tiene a punto de sacar la mano.

La Secretaría de Educación señaló que en 30 de los colegios en estado crítico tuvieron que iniciar clases de manera remota o con planes de contingencia. Haciendo un sondeo con familias y educadores de comunas como Castilla, Aranjuez, Manrique, Robledo y Doce de Octubre casi la mitad aseguró que en sus colegios no se pudo iniciar clases con normalidad ayer por diversos motivos. ¿Cuándo se normalizará todo y podrán estudiar sin afugias? Esa es la gran pregunta que se hacen.