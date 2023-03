Muy cool y todo, pero en Provenza sobran las quejas por basura y descuido

Hasta las calles más cool del mundo tienen problemas y eso, pese a la renuencia de algunos, es lo que pasa en Provenza, en El Poblado. La zona, que en realidad es un barrio, se ha hecho célebre por el corredor peatonal de la carrera 35, que fue destacado el año pasado como uno de los más recomendados en el mundo, según la firma Time Out. Lo que ocurre ahora, además de los problemas de prostitución, trabajo infantil y encarecimiento de precios, es que la población que habita en las inmediaciones habla de abandono, falta de mantenimiento y abundancia de basuras. Incluso el olor que allí emanan las esquinas desató una acalorada conversación esta semana.

Justo fue de esa organización la que contrapunteó luego de la publicación de Gaviria. Afirmó que el barrio tiene un olor particular: “Huele a personas trabajadoras, a pujanza, a gente que día a día lucha por sacar esta ciudad adelante”. Dos días después, Cobollo, más reposada, reconoció la existencia de la problemática. Y de hecho aborda otra punta: habla de la responsabilidad de los indigentes y los recicladores, luego de los indígenas que habitan la zona y, después, de los modelos de Airbnb que prestan servicio en el barrio. Saca en limpio a la Alcaldía, pero lo cierto es que hay deterioro en frentes que son responsabilidad exclusiva del Distrito.

El debate tuvo lugar en redes sociales y escaló tras la publicación de unas fotografías por parte del periodista Pascual Gaviria, quien compartió unas imágenes que retrataban las basuras que copan algunos espacios verdes de la zona e insinuó, a su paso, que el olor que de allí se desprendía no era el mejor. Pese a la subjetividad del comentario, bien es sabido que la zona afronta un crecimiento turístico acelerado y que, en el momento, son varios los retos.

Sí hay problemas

Cobollo insiste, primero, en que los 250 comerciantes que operan en la zona están comprometidos con la gestión de los desechos y que las basuras que se acumulan en el caño de la quebrada son responsabilidad de muchos recicladores. Vuelve también sobre las prácticas de los indígenas que, según ella, se encargan de trasladar residuos hasta el lugar cuando bajan por agua o deciden bañarse.

Pero la problemática de basuras no es solo resultado de la presencia de estos grupos. Hasta 22.000 personas visitan ese corredor a la semana para consumir y entretenerse y esa vocación, si no se afronta con las capacidades necesarias, también deja rastro en el espacio público. Aunque hay presencia de los “escobitas” de Emvarias y en la zona hay contenedores dispuestos para la separación de residuos, parece no ser suficiente: bolsas a punto de derramarse aparecen en varios sectores.

El tema de los Airbnb, sobre el que vuelve Cobollo, es un cuento extenso y complejo. Más de un negocio, al interior, entrega llaves para el uso de habitaciones de corta estancia. De allí salen buena parte de los desechos que ensucian la zona. El asunto, que también interpela la cultura ciudadana, deja servida la necesidad urgente de regulación en esta materia.

El problema, sin embargo, no es solo de gestión de desechos. Aunque Cobollo reconoce que hay un plan de por medio para intervenir el caño de La Presidenta y así evitar que por allí transiten ratas y se acumulen malos olores, la infraestructura del barrio luce descuidada. Esta es responsabilidad del Distrito y, por lo menos, el gimnasio al aire libre se advierte corroído por el moho, sin mantenimiento, envuelto en el pantano. Aunque algunos habitantes hacen uso del espacio, no ocultan que algunas máquinas ya registran fallas y que a más de una les falta aceite.