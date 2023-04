Centro del Pescado: servicios y arriendo se treparon de $30.000 a $800.000

El drama de los vendedores

Andrés*, uno de los vendedores del lugar, explica que para entender el problema hay que remontarse más de tres décadas atrás cuando varios vendedores llegaron al lugar.

Mientras toma un par de pescados y los mete en hielo, dice que desde sus 11 años vive de la venta del pescado. Recuerda que tuvo mucha suerte, porque conoció a alguien en la calle que le enseñó todo lo que sabe del negocio, aunque solo viva con lo justo.

“Yo no tengo nada, solo un comedor viejo y un armario, lo único que he conseguido en todo este tiempo. Además, con la pandemia, todo fue peor. Aquí todavía no nos recuperamos, porque muchos nos enfermamos, yo casi me muero. Uno ya está envejeciendo y es por el pescado que uno se mantiene con vida”, relata con gran preocupación.

Andrés trabajó durante casi siete años como vendedor ambulante en los bajos del viaducto del Metro, entre Bolívar y Juanambú, —cerca las antiguas oficinas de El Colombiano—, pero en 1992 él y otros vendedores fueron reubicados por la Alcaldía en el Centro Comercial Popular del Pescado y la Cosecha, donde a cada uno le asignaron un local y empezaron pagando $30.000 mensuales, una tarifa que cubría el arrendamiento y el costo de los servicios públicos.

Sin embargo, todo cambió en 2019, cuando la Contraloría de Medellín hizo una auditoría en la que consideró que esa tarifa única podía constituir un presunto detrimento patrimonial, generando que el Municipio empezara a individualizar los cobros por comerciante y separara el arrendamiento de los servicios públicos.